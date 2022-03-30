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Болгария отменяет санитарные меры по коронавирусу - РИА Новости, 30.03.2022
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https://ria.ru/20220330/bolgariya-1780912783.html
Болгария отменяет санитарные меры по коронавирусу
Болгария отменяет санитарные меры по коронавирусу - РИА Новости, 30.03.2022
Болгария отменяет санитарные меры по коронавирусу
Власти Болгарии с 1 апреля отменяют большинство противоэпидемических мер, введенных почти два года назад в связи с пандемией COVID-19, заявила министр... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:45
2022-03-30T16:45
распространение коронавируса
болгария
в мире
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Власти Болгарии с 1 апреля отменяют большинство противоэпидемических мер, введенных почти два года назад в связи с пандемией COVID-19, заявила министр здравоохранения Асена Сербезова."С 1 апреля отменяется обязательное ношение масок в закрытых общественных местах, соблюдение социальной дистанции, ограничения на посещение занятий в вузах, запрет на посещение больниц и домов престарелых, а также требования к работодателям о переводе на "удаленку" не менее 50% сотрудников", - заявила на пресс-конференции глава минздрава, слова которой приводит Болгарское национальное телевидение.В то же время министр отметила негативные последствия пандемии во всем мире: многомиллионная безработица, деградация сферы образования, распространение депрессии и тревожных настроений. "Жизнь после пандемии никогда не будет прежней, возвращение к нормальности относительно", - добавила она в этой связи.Режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации был объявлен в Болгарии в середине мая 2020 года, он пришел на смену действовавшему с 13 марта режиму чрезвычайного положения.
https://ria.ru/20220330/frantsiya-1780872358.html
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болгария, в мире, коронавирус covid-19
16:45 30.03.2022
 
Болгария отменяет санитарные меры по коронавирусу

Болгария отменяет санитарные меры по коронавирусу с 1 апреля

CC BY 3.0 / Pudelek / Храм-памятник Александра Невского в Софии, Болгария
Храм-памятник Александра Невского в Софии, Болгария - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
CC BY 3.0 / Pudelek /
Храм-памятник Александра Невского в Софии, Болгария
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Власти Болгарии с 1 апреля отменяют большинство противоэпидемических мер, введенных почти два года назад в связи с пандемией COVID-19, заявила министр здравоохранения Асена Сербезова.
"С 1 апреля отменяется обязательное ношение масок в закрытых общественных местах, соблюдение социальной дистанции, ограничения на посещение занятий в вузах, запрет на посещение больниц и домов престарелых, а также требования к работодателям о переводе на "удаленку" не менее 50% сотрудников", - заявила на пресс-конференции глава минздрава, слова которой приводит Болгарское национальное телевидение.
В то же время министр отметила негативные последствия пандемии во всем мире: многомиллионная безработица, деградация сферы образования, распространение депрессии и тревожных настроений. "Жизнь после пандемии никогда не будет прежней, возвращение к нормальности относительно", - добавила она в этой связи.
Режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации был объявлен в Болгарии в середине мая 2020 года, он пришел на смену действовавшему с 13 марта режиму чрезвычайного положения.
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