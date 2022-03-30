https://ria.ru/20220330/biznes-1780806939.html
Собянин выделил семь миллиардов рублей на поддержку бизнеса
Собянин выделил семь миллиардов рублей на поддержку бизнеса - РИА Новости, 30.03.2022
Собянин выделил семь миллиардов рублей на поддержку бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 7 млрд рублей на реализацию программ поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает в среду пресс-служба мэра и правительства... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:23
2022-03-30T10:23
2022-03-30T10:23
экономика
сергей собянин
москва
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 7 млрд рублей на реализацию программ поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает в среду пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы приняло решение о выделении 7 млрд рублей на реализацию ранее утверждённых программ льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Ожидается, что в рамках этих программ субъектам МСП будет выдано свыше 8 тысяч льготных кредитов на общую сумму порядка 90 млрд рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что бизнес сможет получить следующие меры поддержки: городская программа льготного кредитования (массовый сегмент). Кредиты по ставке до 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели смогут получить субъекты малого и среднего бизнеса, работающие в любой отрасли экономики. Срок субсидирования процентной ставки составит 12 месяцев, максимальный размер кредита – 50 млн рублей. Ожидается, что программа будет востребована организациями малого и среднего бизнеса, работающими в сегменте массового спроса."Программа льготного кредитования на инвестиционные цели, реализуемая совместно с АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" – предназначена для субъектов МСП, реализующих инвестиционные программы в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Максимальный размер кредита составит до 300 млн рублей. Ставка для конечного заёмщика – 5,5% для малых и 7% для средних предприятий, что более чем в три раза ниже текущих рыночных ставок", - говорится в сообщении.Уточняется, что также среди мер - городская программа льготного факторинга предназначена для производителей и дистрибьютеров, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа. Факторинговые компании предоставляют финансирование по факту отгрузки товара и берут на себя осуществление расчетов с потребителями. Максимальный размер ставки по договорам льготного факторинга составит 16% (ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 4 п.п.). Срок субсидирования – 12 месяцев. Ожидается, что программа льготного факторинга обеспечит продолжение работы предприятий и будет способствовать стабилизации цен для конечных потребителей."Решение о реализации программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20220325/shtrafy-1780076086.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сергей собянин, москва, россия, центральный банк рф (цб рф)
Собянин выделил семь миллиардов рублей на поддержку бизнеса
Мэр Москвы Собянин выделил семь миллиардов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 7 млрд рублей на реализацию программ поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает
в среду пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы
приняло решение о выделении 7 млрд рублей на реализацию ранее утверждённых программ льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин
. Ожидается, что в рамках этих программ субъектам МСП будет выдано свыше 8 тысяч льготных кредитов на общую сумму порядка 90 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бизнес сможет получить следующие меры поддержки: городская программа льготного кредитования (массовый сегмент). Кредиты по ставке до 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели смогут получить субъекты малого и среднего бизнеса, работающие в любой отрасли экономики. Срок субсидирования процентной ставки составит 12 месяцев, максимальный размер кредита – 50 млн рублей. Ожидается, что программа будет востребована организациями малого и среднего бизнеса, работающими в сегменте массового спроса.
"Программа льготного кредитования на инвестиционные цели, реализуемая совместно с АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" – предназначена для субъектов МСП, реализующих инвестиционные программы в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Максимальный размер кредита составит до 300 млн рублей. Ставка для конечного заёмщика – 5,5% для малых и 7% для средних предприятий, что более чем в три раза ниже текущих рыночных ставок", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также среди мер - городская программа льготного факторинга предназначена для производителей и дистрибьютеров, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа. Факторинговые компании предоставляют финансирование по факту отгрузки товара и берут на себя осуществление расчетов с потребителями. Максимальный размер ставки по договорам льготного факторинга составит 16% (ключевая ставка Банка России
, уменьшенная на 4 п.п.). Срок субсидирования – 12 месяцев. Ожидается, что программа льготного факторинга обеспечит продолжение работы предприятий и будет способствовать стабилизации цен для конечных потребителей.
"Решение о реализации программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления", - дополняется в сообщении.