https://ria.ru/20220330/biznes-1780806939.html

Собянин выделил семь миллиардов рублей на поддержку бизнеса

Собянин выделил семь миллиардов рублей на поддержку бизнеса - РИА Новости, 30.03.2022

Собянин выделил семь миллиардов рублей на поддержку бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 7 млрд рублей на реализацию программ поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает в среду пресс-служба мэра и правительства... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:23

2022-03-30T10:23

2022-03-30T10:23

экономика

сергей собянин

москва

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 7 млрд рублей на реализацию программ поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает в среду пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы приняло решение о выделении 7 млрд рублей на реализацию ранее утверждённых программ льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Ожидается, что в рамках этих программ субъектам МСП будет выдано свыше 8 тысяч льготных кредитов на общую сумму порядка 90 млрд рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что бизнес сможет получить следующие меры поддержки: городская программа льготного кредитования (массовый сегмент). Кредиты по ставке до 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели смогут получить субъекты малого и среднего бизнеса, работающие в любой отрасли экономики. Срок субсидирования процентной ставки составит 12 месяцев, максимальный размер кредита – 50 млн рублей. Ожидается, что программа будет востребована организациями малого и среднего бизнеса, работающими в сегменте массового спроса."Программа льготного кредитования на инвестиционные цели, реализуемая совместно с АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" – предназначена для субъектов МСП, реализующих инвестиционные программы в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Максимальный размер кредита составит до 300 млн рублей. Ставка для конечного заёмщика – 5,5% для малых и 7% для средних предприятий, что более чем в три раза ниже текущих рыночных ставок", - говорится в сообщении.Уточняется, что также среди мер - городская программа льготного факторинга предназначена для производителей и дистрибьютеров, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа. Факторинговые компании предоставляют финансирование по факту отгрузки товара и берут на себя осуществление расчетов с потребителями. Максимальный размер ставки по договорам льготного факторинга составит 16% (ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 4 п.п.). Срок субсидирования – 12 месяцев. Ожидается, что программа льготного факторинга обеспечит продолжение работы предприятий и будет способствовать стабилизации цен для конечных потребителей."Решение о реализации программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220325/shtrafy-1780076086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, сергей собянин, москва, россия, центральный банк рф (цб рф)