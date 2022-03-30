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Минобороны заявило о причастности Пентагона к созданию биооружия на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
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Минобороны заявило о причастности Пентагона к созданию биооружия на Украине
Минобороны заявило о причастности Пентагона к созданию биооружия на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
Минобороны заявило о причастности Пентагона к созданию биооружия на Украине
Руководители подразделений и сотрудники Пентагона, а также его основных компаний-подрядчиков участвовали в создании компонентов биологического оружия на... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:22
2022-03-30T19:08
хантер байден
джо байден
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сша
россия
кириллов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Руководители подразделений и сотрудники Пентагона, а также его основных компаний-подрядчиков участвовали в создании компонентов биологического оружия на Украине, эти компании были напрямую связаны с сыном президента США Джо Байдена, заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. В результате изучения новых материалов российскими экспертами войск радиационной, химической и биологической защиты выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия", - сказал Конашенков."Это руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также его основных компаний-подрядчиков. Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные кампании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом", - добавил он.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, отмечал Кириллов на минувшей неделе. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в этой связи поручил своим людям изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине.
https://ria.ru/20220327/bayden-1780330766.html
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хантер байден, джо байден, игорь кириллов, сша, россия, кириллов, вооруженные силы рф, министерство обороны сша, украина, вооруженные силы украины, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
18:22 30.03.2022 (обновлено: 19:08 30.03.2022)
 
Минобороны заявило о причастности Пентагона к созданию биооружия на Украине

Минобороны России выявило причастных к созданию биологического оружия на Украине

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Sputnik / Денис Асланов
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Руководители подразделений и сотрудники Пентагона, а также его основных компаний-подрядчиков участвовали в создании компонентов биологического оружия на Украине, эти компании были напрямую связаны с сыном президента США Джо Байдена, заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. В результате изучения новых материалов российскими экспертами войск радиационной, химической и биологической защиты выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия", - сказал Конашенков.
Джо Байден с сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
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Сын президента США курировал разработки биооружия на Украине
"Это руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также его основных компаний-подрядчиков. Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные кампании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом", - добавил он.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, отмечал Кириллов на минувшей неделе. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в этой связи поручил своим людям изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине.
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 12:06
В МИД назвали биологическую активность США на Украине дьявольским планом
 
Хантер БайденДжо БайденИгорь КирилловСШАРоссияКирилловВооруженные силы РФМинистерство обороны СШАУкраинаВооруженные силы УкраиныИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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