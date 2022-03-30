https://ria.ru/20220330/biooruzhie-1780940646.html

Минобороны заявило о причастности Пентагона к созданию биооружия на Украине

Минобороны заявило о причастности Пентагона к созданию биооружия на Украине - РИА Новости, 30.03.2022

Минобороны заявило о причастности Пентагона к созданию биооружия на Украине

Руководители подразделений и сотрудники Пентагона, а также его основных компаний-подрядчиков участвовали в создании компонентов биологического оружия на... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:22

2022-03-30T18:22

2022-03-30T19:08

хантер байден

джо байден

игорь кириллов

сша

россия

кириллов

вооруженные силы рф

министерство обороны сша

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Руководители подразделений и сотрудники Пентагона, а также его основных компаний-подрядчиков участвовали в создании компонентов биологического оружия на Украине, эти компании были напрямую связаны с сыном президента США Джо Байдена, заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. В результате изучения новых материалов российскими экспертами войск радиационной, химической и биологической защиты выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия", - сказал Конашенков."Это руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также его основных компаний-подрядчиков. Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные кампании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом", - добавил он.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, отмечал Кириллов на минувшей неделе. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в этой связи поручил своим людям изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине.

https://ria.ru/20220327/bayden-1780330766.html

https://ria.ru/20220327/plan-1780317721.html

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россия

кириллов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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