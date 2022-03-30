https://ria.ru/20220330/bezopasnost-1780783162.html

Антонов: действующие блоки АЭС на Украине работают в нормальном режиме

Антонов: действующие блоки АЭС на Украине работают в нормальном режиме - РИА Новости, 30.03.2022

Антонов: действующие блоки АЭС на Украине работают в нормальном режиме

Заявления о якобы создаваемых действиями России на Украине угрозах ядерной безопасности не соответствуют действительности, функционирующие блоки энергетических... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T04:15

2022-03-30T04:15

2022-03-30T04:32

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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Заявления о якобы создаваемых действиями России на Украине угрозах ядерной безопасности не соответствуют действительности, функционирующие блоки энергетических станций работают в нормальном режиме, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.Так он прокомментировал соответствующее заявление заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс. Антонов назвал слова Дженкинс "очередной попыткой перенести русофобскую риторику на многосторонние площадки".Он подчеркнул, что военнослужащие РФ не вмешиваются в работу станций, а только охраняют их, поэтому ничто не представляет угрозу режиму физической ядерной безопасности."Функционирование действующих энергоблоков продолжается в нормальном режиме. Их безопасности ничего не угрожает, системы радиационного мониторинга полностью исправны. Возможность выброса радиоактивного материала отсутствует. Это подтверждает руководство МАГАТЭ", - заявил посол.Он обратил внимание на высказывание Владимира Зеленского, который прямо заявил о стремлении к восстановлению доступа государства к ядерному оружию.

https://ria.ru/20220327/magate-1780346534.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, россия