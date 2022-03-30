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Антонов: действующие блоки АЭС на Украине работают в нормальном режиме - РИА Новости, 30.03.2022
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Антонов: действующие блоки АЭС на Украине работают в нормальном режиме
Антонов: действующие блоки АЭС на Украине работают в нормальном режиме - РИА Новости, 30.03.2022
Антонов: действующие блоки АЭС на Украине работают в нормальном режиме
Заявления о якобы создаваемых действиями России на Украине угрозах ядерной безопасности не соответствуют действительности, функционирующие блоки энергетических... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T04:15
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в мире
украина
россия
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Заявления о якобы создаваемых действиями России на Украине угрозах ядерной безопасности не соответствуют действительности, функционирующие блоки энергетических станций работают в нормальном режиме, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.Так он прокомментировал соответствующее заявление заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс. Антонов назвал слова Дженкинс "очередной попыткой перенести русофобскую риторику на многосторонние площадки".Он подчеркнул, что военнослужащие РФ не вмешиваются в работу станций, а только охраняют их, поэтому ничто не представляет угрозу режиму физической ядерной безопасности."Функционирование действующих энергоблоков продолжается в нормальном режиме. Их безопасности ничего не угрожает, системы радиационного мониторинга полностью исправны. Возможность выброса радиоактивного материала отсутствует. Это подтверждает руководство МАГАТЭ", - заявил посол.Он обратил внимание на высказывание Владимира Зеленского, который прямо заявил о стремлении к восстановлению доступа государства к ядерному оружию.
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в мире, украина, россия
04:15 30.03.2022 (обновлено: 04:32 30.03.2022)
 
Антонов: действующие блоки АЭС на Украине работают в нормальном режиме

Посол России в США Антонов: действующие блоки АЭС на Украине работают в нормальном режиме

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Заявления о якобы создаваемых действиями России на Украине угрозах ядерной безопасности не соответствуют действительности, функционирующие блоки энергетических станций работают в нормальном режиме, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Так он прокомментировал соответствующее заявление заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс. Антонов назвал слова Дженкинс "очередной попыткой перенести русофобскую риторику на многосторонние площадки".
"В ходе специальной операции ВС РФ взяли под контроль атомные объекты (Чернобыльскую и Запорожскую АЭС) на украинской территории с целью не допустить ядерных провокаций со стороны националистических или иных террористических формирований", - отметил посол в сообщении, размещенном в Telegram-канале дипмиссии.
Он подчеркнул, что военнослужащие РФ не вмешиваются в работу станций, а только охраняют их, поэтому ничто не представляет угрозу режиму физической ядерной безопасности.
"Функционирование действующих энергоблоков продолжается в нормальном режиме. Их безопасности ничего не угрожает, системы радиационного мониторинга полностью исправны. Возможность выброса радиоактивного материала отсутствует. Это подтверждает руководство МАГАТЭ", - заявил посол.
Он обратил внимание на высказывание Владимира Зеленского, который прямо заявил о стремлении к восстановлению доступа государства к ядерному оружию.
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