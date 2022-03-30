https://ria.ru/20220330/bakanov-1780864527.html

Кива: начальник СБУ Баканов вывез с Украины более двух миллиардов долларов

Кива: начальник СБУ Баканов вывез с Украины более двух миллиардов долларов - РИА Новости, 30.03.2022

Кива: начальник СБУ Баканов вывез с Украины более двух миллиардов долларов

Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов вывез из Украины более 2 миллиардов долларов... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:04

2022-03-30T14:04

2022-03-30T14:04

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илья кива

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов вывез из Украины более 2 миллиардов долларов за последние два месяца."Баканов (начальник СБУ) за последние два месяца со своими замами вывел на офшоры и вывез "налом" из Украины более 2 миллиардов долларов!!!" - написал написал Кива в своем Telegram-канале. "Пока одни нищими погибают, другие обогатившись сбегают", - добавил он.Верховная рада Украины 15 марта лишила мандата Киву, который был депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Сам Кива считает незаконным голосование по вопросу его отставки, так как, по его данным, решение было принято на основании заявления о сложении им депутатского мандата по собственному желанию, которое Кива не писал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/ukraina-1780843126.html

https://ria.ru/20220330/oruzhie-1780797223.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, служба безопасности украины, украина, иван баканов, илья кива