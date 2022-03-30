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Пушилин ответил на вопрос о восстановлении "Азовстали" после боев - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/azovstal-1780953220.html
Пушилин ответил на вопрос о восстановлении "Азовстали" после боев
Пушилин ответил на вопрос о восстановлении "Азовстали" после боев - РИА Новости, 30.03.2022
Пушилин ответил на вопрос о восстановлении "Азовстали" после боев
Эксперты дадут оценку возможностей восстановления предприятия "Азовсталь", разрушенного в ходе боевых действий, позже, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T19:09
2022-03-30T19:09
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 марта - РИА Новости. Эксперты дадут оценку возможностей восстановления предприятия "Азовсталь", разрушенного в ходе боевых действий, позже, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Оценка возможностей восстановления данного предприятия (Азовсталь) экспертами будет дана позже", - сказал он в эфире Первого канала.Ранее стало известно, что заводы украинского металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе были законсервированы в конце февраля на фоне российской спецоперации.
https://ria.ru/20220329/mariupol-1780625023.html
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мариуполь, в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, ситуация в днр и лнр
19:09 30.03.2022
 
Пушилин ответил на вопрос о восстановлении "Азовстали" после боев

Глава ДНР Пушилин: эксперты после боев оценят возможность восстановления "Азовстали"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе из поселка Сартана в ДНР
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе из поселка Сартана в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе из поселка Сартана в ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 марта - РИА Новости. Эксперты дадут оценку возможностей восстановления предприятия "Азовсталь", разрушенного в ходе боевых действий, позже, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Оценка возможностей восстановления данного предприятия (Азовсталь) экспертами будет дана позже", - сказал он в эфире Первого канала.
Ранее стало известно, что заводы украинского металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе были законсервированы в конце февраля на фоне российской спецоперации.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМариупольВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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