https://ria.ru/20220330/azovstal-1780953220.html
Пушилин ответил на вопрос о восстановлении "Азовстали" после боев
Пушилин ответил на вопрос о восстановлении "Азовстали" после боев - РИА Новости, 30.03.2022
Пушилин ответил на вопрос о восстановлении "Азовстали" после боев
Эксперты дадут оценку возможностей восстановления предприятия "Азовсталь", разрушенного в ходе боевых действий, позже, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T19:09
2022-03-30T19:09
2022-03-30T19:09
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 марта - РИА Новости. Эксперты дадут оценку возможностей восстановления предприятия "Азовсталь", разрушенного в ходе боевых действий, позже, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Оценка возможностей восстановления данного предприятия (Азовсталь) экспертами будет дана позже", - сказал он в эфире Первого канала.Ранее стало известно, что заводы украинского металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе были законсервированы в конце февраля на фоне российской спецоперации.
https://ria.ru/20220329/mariupol-1780625023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, ситуация в днр и лнр
Пушилин ответил на вопрос о восстановлении "Азовстали" после боев
Глава ДНР Пушилин: эксперты после боев оценят возможность восстановления "Азовстали"