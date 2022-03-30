https://ria.ru/20220330/azovstal-1780953220.html

Пушилин ответил на вопрос о восстановлении "Азовстали" после боев

Пушилин ответил на вопрос о восстановлении "Азовстали" после боев - РИА Новости, 30.03.2022

Пушилин ответил на вопрос о восстановлении "Азовстали" после боев

Эксперты дадут оценку возможностей восстановления предприятия "Азовсталь", разрушенного в ходе боевых действий, позже, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T19:09

2022-03-30T19:09

2022-03-30T19:09

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 марта - РИА Новости. Эксперты дадут оценку возможностей восстановления предприятия "Азовсталь", разрушенного в ходе боевых действий, позже, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Оценка возможностей восстановления данного предприятия (Азовсталь) экспертами будет дана позже", - сказал он в эфире Первого канала.Ранее стало известно, что заводы украинского металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе были законсервированы в конце февраля на фоне российской спецоперации.

https://ria.ru/20220329/mariupol-1780625023.html

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Кирилл Волков

мариуполь, в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, ситуация в днр и лнр