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Атомные электростанции Украины - РИА Новости, 30.03.2022
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Атомные электростанции Украины
Атомные электростанции Украины - РИА Новости, 30.03.2022
Атомные электростанции Украины
На Украине действуют четыре атомные электростанции. Их общая мощность составляет около 14 тысяч мегаватт (это более трети всей вырабатываемой в стране... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:34
2022-03-30T11:34
инфографика
украина
атомная энергетика
энергетика
чернобыльская аэс
запорожская аэс
ровенская аэс
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На Украине действуют четыре атомные электростанции. Их общая мощность составляет около 14 тысяч мегаватт (это более трети всей вырабатываемой в стране электроэнергии). Еще одна, Чернобыльская АЭС, после аварии в 1986 году была остановлена. С начала спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль территории Запорожской (крупнейшая в Европе) и Чернобыльской АЭС. Где находятся главный предприятия атомной промышленности Украины и сколько электричества вырабатывают — в инфографике Ria.ru.
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украина, атомная энергетика, энергетика, чернобыльская аэс, запорожская аэс, инфографика, ровенская аэс, южно-украинская аэс, хмельницкая аэс
11:34 30.03.2022
 

Атомные электростанции Украины

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На Украине действуют четыре атомные электростанции. Их общая мощность составляет около 14 тысяч мегаватт (это более трети всей вырабатываемой в стране электроэнергии). Еще одна, Чернобыльская АЭС, после аварии в 1986 году была остановлена. С начала спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль территории Запорожской (крупнейшая в Европе) и Чернобыльской АЭС. Где находятся главный предприятия атомной промышленности Украины и сколько электричества вырабатывают — в инфографике Ria.ru.
Атомные электростанции УкраиныАтомные электростанции Украины
 
ИнфографикаУкраинаАтомная энергетикаЭнергетикаЧернобыльская АЭСЗапорожская АЭСРовенская АЭСЮжно-Украинская АЭСХмельницкая АЭС
 
 
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