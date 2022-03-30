https://ria.ru/20220330/aes_ukraina-1780631336.html
Атомные электростанции Украины
Атомные электростанции Украины - РИА Новости, 30.03.2022
Атомные электростанции Украины
На Украине действуют четыре атомные электростанции. Их общая мощность составляет около 14 тысяч мегаватт (это более трети всей вырабатываемой в стране... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:34
2022-03-30T11:34
2022-03-30T11:34
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На Украине действуют четыре атомные электростанции. Их общая мощность составляет около 14 тысяч мегаватт (это более трети всей вырабатываемой в стране электроэнергии). Еще одна, Чернобыльская АЭС, после аварии в 1986 году была остановлена. С начала спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль территории Запорожской (крупнейшая в Европе) и Чернобыльской АЭС. Где находятся главный предприятия атомной промышленности Украины и сколько электричества вырабатывают — в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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