https://ria.ru/20220330/abkhaziya-1780981939.html

В Абхазии заявили, что страна не планирует входить в состав России

В Абхазии заявили, что страна не планирует входить в состав России - РИА Новости, 31.03.2022

В Абхазии заявили, что страна не планирует входить в состав России

В Абхазии не стоит вопрос о вхождении республики в состав России, заявил РИА Новости секретарь Совбеза Сергей Шамба после заявления президента Южной Осетии... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-30T23:59

2022-03-30T23:59

2022-03-31T00:00

грузия

россия

абхазия

сергей шамба

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СУХУМ, 30 мар - РИА Новости. В Абхазии не стоит вопрос о вхождении республики в состав России, заявил РИА Новости секретарь Совбеза Сергей Шамба после заявления президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о том, что югоосетинская республика предпримет юридические шаги для вхождения в РФ.В среду Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума. Позднее в тот же день он сказал, что в республике стоит "не затягивая" организовать всенародное голосование по этому вопросу."Мы уважаем выбор Южной Осетии. Но у нас совсем другая история. У нас нет таких политических партий и политиков, которые ставили бы так вопрос (о вхождении в состав РФ). И законодательно наша Конституция не позволяет этого сделать", - сказал Шамба.В статье первой главы первой Конституции Абхазии говорится, что "Республика Абхазия (Апсны) - суверенное, демократическое, правовое государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение".Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20220330/referendum-1780974627.html

https://ria.ru/20220329/dnr-1780748942.html

грузия

россия

абхазия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

грузия, россия, абхазия, сергей шамба