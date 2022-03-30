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В Абхазии заявили, что страна не планирует входить в состав России - РИА Новости, 31.03.2022
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В Абхазии заявили, что страна не планирует входить в состав России
В Абхазии заявили, что страна не планирует входить в состав России - РИА Новости, 31.03.2022
В Абхазии заявили, что страна не планирует входить в состав России
В Абхазии не стоит вопрос о вхождении республики в состав России, заявил РИА Новости секретарь Совбеза Сергей Шамба после заявления президента Южной Осетии... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-30T23:59
2022-03-31T00:00
грузия
россия
абхазия
сергей шамба
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СУХУМ, 30 мар - РИА Новости. В Абхазии не стоит вопрос о вхождении республики в состав России, заявил РИА Новости секретарь Совбеза Сергей Шамба после заявления президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о том, что югоосетинская республика предпримет юридические шаги для вхождения в РФ.В среду Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума. Позднее в тот же день он сказал, что в республике стоит "не затягивая" организовать всенародное голосование по этому вопросу."Мы уважаем выбор Южной Осетии. Но у нас совсем другая история. У нас нет таких политических партий и политиков, которые ставили бы так вопрос (о вхождении в состав РФ). И законодательно наша Конституция не позволяет этого сделать", - сказал Шамба.В статье первой главы первой Конституции Абхазии говорится, что "Республика Абхазия (Апсны) - суверенное, демократическое, правовое государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение".Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20220330/referendum-1780974627.html
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грузия, россия, абхазия, сергей шамба
23:59 30.03.2022 (обновлено: 00:00 31.03.2022)
 
В Абхазии заявили, что страна не планирует входить в состав России

Секретарь Совбеза Абхазии Шамба заявил, что страна не планирует входить в состав России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПограничный пост Псоу на въезде в Республику Абхазия
Пограничный пост Псоу на въезде в Республику Абхазия - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СУХУМ, 30 мар - РИА Новости. В Абхазии не стоит вопрос о вхождении республики в состав России, заявил РИА Новости секретарь Совбеза Сергей Шамба после заявления президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о том, что югоосетинская республика предпримет юридические шаги для вхождения в РФ.
В среду Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума. Позднее в тот же день он сказал, что в республике стоит "не затягивая" организовать всенародное голосование по этому вопросу.
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"Мы уважаем выбор Южной Осетии. Но у нас совсем другая история. У нас нет таких политических партий и политиков, которые ставили бы так вопрос (о вхождении в состав РФ). И законодательно наша Конституция не позволяет этого сделать", - сказал Шамба.
В статье первой главы первой Конституции Абхазии говорится, что "Республика Абхазия (Апсны) - суверенное, демократическое, правовое государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение".
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

Все новости Абхазии читайте на сайте Sputnik Абхазия >>

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