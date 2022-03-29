https://ria.ru/20220329/zoopark-1780601553.html
Детеныши редкого львинохвостого макака родились в зоопарке Москвы
Детеныши редкого львинохвостого макака родились в зоопарке Москвы - РИА Новости, 29.03.2022
Детеныши редкого львинохвостого макака родились в зоопарке Москвы
Детёныши редкого львинохвостого макака родились в зоопарке Москвы, сообщает пресс-служба зоосада. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T09:29
2022-03-29T09:29
2022-03-29T10:10
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Детёныши редкого львинохвостого макака родились в зоопарке Москвы, сообщает пресс-служба зоосада."Детеныши львинохвостого макака родились еще в конце прошлого года у наших самочек - Жоржетты и её сестры Колетты. Жоржетта – уже опытная мама, это её третий детеныш. Она хорошо приняла малыша, сразу начала его выкармливать. Колетта помладше, для нее это второй детеныш, но она тоже отлично справляется с ролью мамы. Наши зоологи определили, что оба детеныша - самочки", - цитируют в сообщении генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову.Отмечается, что первое время самки со своими малышами прятались на верхних полках вольера, скрывая детенышей в своей густой шерсти. Но сейчас посетители уже могут посмотреть на всё семейство. Детёныши окрепли, ведут себя активно, слезают с мам и даже пробуют взрослую еду. Но ещё до 6 месяцев будут питаться материнским молоком.Уточняется, что львинохвостый макак – очень редкий вид приматов, он занесен в Красную книгу МСОП. Ежегодно популяция вандеру сокращается из-за вырубки лесов, которые являются их естественной средой обитания. Московский зоопарк уже больше 20 лет принимает активное участие в программе по сохранению вандеру в неволе.
https://ria.ru/20220320/zoopark-1779102671.html
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РИА Новости
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общество, московский зоопарк, москва
09:29 29.03.2022 (обновлено: 10:10 29.03.2022)
Детеныши редкого львинохвостого макака родились в зоопарке Москвы
В Московском зоопарке родились два детеныша редкого львинохвостого макака
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Детёныши редкого львинохвостого макака родились в зоопарке Москвы, сообщает пресс-служба зоосада
.
"Детеныши львинохвостого макака родились еще в конце прошлого года у наших самочек - Жоржетты и её сестры Колетты. Жоржетта – уже опытная мама, это её третий детеныш. Она хорошо приняла малыша, сразу начала его выкармливать. Колетта помладше, для нее это второй детеныш, но она тоже отлично справляется с ролью мамы. Наши зоологи определили, что оба детеныша - самочки", - цитируют в сообщении генерального директора Московского зоопарка
Светлану Акулову.
Отмечается, что первое время самки со своими малышами прятались на верхних полках вольера, скрывая детенышей в своей густой шерсти. Но сейчас посетители уже могут посмотреть на всё семейство. Детёныши окрепли, ведут себя активно, слезают с мам и даже пробуют взрослую еду. Но ещё до 6 месяцев будут питаться материнским молоком.
"Теперь наше семейство вандеру состоит из 6 животных. Самец – Кай – ведет себя, как настоящий глава семьи: он руководит самками и всегда первый подходит к еде. Наши мамы – Жоржетта и Колетта – они приехали из Франции около 3-х лет назад, а Кай родился в Московском зоопарке в 2006 году. И есть ещё один старший детеныш, который появился на свет в 2020 году. Потомство, которое родилось у нас, потом уедет в другие зоопарки, чтобы создать там свои семьи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что львинохвостый макак – очень редкий вид приматов, он занесен в Красную книгу МСОП. Ежегодно популяция вандеру сокращается из-за вырубки лесов, которые являются их естественной средой обитания. Московский зоопарк уже больше 20 лет принимает активное участие в программе по сохранению вандеру в неволе.