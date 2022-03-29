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В ДНР сообщили, что за 40 дней погибли 67 мирных жителей - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/zhertvy-1780621054.html
В ДНР сообщили, что за 40 дней погибли 67 мирных жителей
В ДНР сообщили, что за 40 дней погибли 67 мирных жителей - РИА Новости, 29.03.2022
В ДНР сообщили, что за 40 дней погибли 67 мирных жителей
Более 60 мирных жителей погибли в Донецкой народной республике за 40 дней из-за обстрелов украинских войск, более 740 пострадали, в том числе 53 ребенка,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:07
2022-03-29T11:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Более 60 мирных жителей погибли в Донецкой народной республике за 40 дней из-за обстрелов украинских войск, более 740 пострадали, в том числе 53 ребенка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По официальным данным СЦКК ДНР... за 40 дней эскалации со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) погибли 67 мирных жителя. Ранения различной степени тяжести получили 742 мирных жителей, в том числе 53 ребенка. За прошедшие сутки ранены 33 человека", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что за время эскалации было зафиксировано 1485 фактов ведения огня украинскими войсками."СЦКК зафиксировано 1485 фактов ведения огня: Горловское направление – 555; Донецкое направление – 693; Мариупольское направление – 237. Из них с применением тяжелого вооружения – 1312. Всего противником выпущено 17440 боеприпасов различного калибра, включая 24 ракеты из ОТРК "Точка-У" и 1564 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в заявлении.По данным представительства, за 40 дней из-за обстрелов украинских войск в республике были повреждены 1765 жилых домостроений и 457 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, днр
11:07 29.03.2022 (обновлено: 11:58 29.03.2022)
 
В ДНР сообщили, что за 40 дней погибли 67 мирных жителей

В ДНР сообщили, что за 40 дней эскалации погибли 67 мирных жителей, 742 ранены

© РИА Новости / Виктор ЗванцевВоронка от бомбы, упавшей с самолета
Воронка от бомбы, упавшей с самолета - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Воронка от бомбы, упавшей с самолета
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Более 60 мирных жителей погибли в Донецкой народной республике за 40 дней из-за обстрелов украинских войск, более 740 пострадали, в том числе 53 ребенка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По официальным данным СЦКК ДНР... за 40 дней эскалации со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) погибли 67 мирных жителя. Ранения различной степени тяжести получили 742 мирных жителей, в том числе 53 ребенка. За прошедшие сутки ранены 33 человека", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что за время эскалации было зафиксировано 1485 фактов ведения огня украинскими войсками.
"СЦКК зафиксировано 1485 фактов ведения огня: Горловское направление – 555; Донецкое направление – 693; Мариупольское направление – 237. Из них с применением тяжелого вооружения – 1312. Всего противником выпущено 17440 боеприпасов различного калибра, включая 24 ракеты из ОТРК "Точка-У" и 1564 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в заявлении.
По данным представительства, за 40 дней из-за обстрелов украинских войск в республике были повреждены 1765 жилых домостроений и 457 объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Воронка от бомбы, упавшей с самолета - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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