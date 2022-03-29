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Женщину, бросившую в Ташкенте дочь к медведю, признали психически больной - РИА Новости, 29.03.2022
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Женщину, бросившую в Ташкенте дочь к медведю, признали психически больной
Женщину, бросившую в Ташкенте дочь к медведю, признали психически больной - РИА Новости, 29.03.2022
Женщину, бросившую в Ташкенте дочь к медведю, признали психически больной
Судебно-психиатрическая экспертиза признала психически больной женщину, перекинувшая свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в ташкентском зоопарке, следствие... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:34
2022-03-29T10:34
в мире
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 мар – РИА Новости. Судебно-психиатрическая экспертиза признала психически больной женщину, перекинувшая свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в ташкентском зоопарке, следствие просит отправить ее на принудительное лечение, сообщает во вторник пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана.В конце января жительница Ташкента перекинула свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю. Хищник ребенка не тронул, девочка пострадала от падения с высоты почти пять метров. Органы прокуратуры возбудили в отношении матери уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы. По данным ГП, женщина состоит на учете психоневрологического диспансера с июля 2021 года."По результатам комплексной судебно-психиатрической и психологической экспертизы, подозреваемая страдает приобретенным пожизненно психическим расстройством, что в силу ее психического состояния свидетельствует о ее неспособности давать правильные показания на следствии и в суде", - говорится в сообщении в Telegram-канале генпрокуратуры.По данным ведомства, следственные органы приняли решение направить дело в суд для вынесения решения о применении к женщине "принудительных мер медицинского характера".После падения у девочки была диагностирована открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. В конце января она была выписана из больницы и передана под опеку родственникам. В национальном детском медицинском центре будут наблюдать за состоянием здоровья девочки, пока ей не исполнится 18 лет.По данным министерства по поддержке махалли и семьи Узбекистана, мать девочки, которая работала преподавателем одного из вузов Ташкента, находилась в депрессии из-за уехавшего в Россию мужа. Женщине и ее двум детям неоднократно оказывалась социальная и юридическая помощь. Первоначально сообщалось, что женщина в настоящий момент является безработной, затем министерство уточнило, что она преподавала в одном из вузов Ташкента.
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353
60
353
60
Жительница Ташкента бросила дочь в вольер к медведю в зоопарке
Жительница Ташкента, которая бросила свою 3-летнюю дочь в вольер к медведю в зоопарке, находилась в депрессии из-за того, что ее муж уехал в Россию
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60
в мире, ташкент, узбекистан
10:34 29.03.2022
 
Женщину, бросившую в Ташкенте дочь к медведю, признали психически больной

Женщину, бросившая в ташкентском зоопарке дочь к медведю, признали психически больной

Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 29 мар – РИА Новости. Судебно-психиатрическая экспертиза признала психически больной женщину, перекинувшая свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в ташкентском зоопарке, следствие просит отправить ее на принудительное лечение, сообщает во вторник пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана.
В конце января жительница Ташкента перекинула свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю. Хищник ребенка не тронул, девочка пострадала от падения с высоты почти пять метров. Органы прокуратуры возбудили в отношении матери уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы. По данным ГП, женщина состоит на учете психоневрологического диспансера с июля 2021 года.
"По результатам комплексной судебно-психиатрической и психологической экспертизы, подозреваемая страдает приобретенным пожизненно психическим расстройством, что в силу ее психического состояния свидетельствует о ее неспособности давать правильные показания на следствии и в суде", - говорится в сообщении в Telegram-канале генпрокуратуры.
По данным ведомства, следственные органы приняли решение направить дело в суд для вынесения решения о применении к женщине "принудительных мер медицинского характера".
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После падения у девочки была диагностирована открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. В конце января она была выписана из больницы и передана под опеку родственникам. В национальном детском медицинском центре будут наблюдать за состоянием здоровья девочки, пока ей не исполнится 18 лет.
По данным министерства по поддержке махалли и семьи Узбекистана, мать девочки, которая работала преподавателем одного из вузов Ташкента, находилась в депрессии из-за уехавшего в Россию мужа. Женщине и ее двум детям неоднократно оказывалась социальная и юридическая помощь. Первоначально сообщалось, что женщина в настоящий момент является безработной, затем министерство уточнило, что она преподавала в одном из вузов Ташкента.
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