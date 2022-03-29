https://ria.ru/20220329/zaytsevo-1780665781.html

Украинские войска обстреляли Зайцево

Украинские войска обстреляли Зайцево - РИА Новости, 29.03.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево

Украинские войска в 13.30 обстреляли поселок Зайцево под Горловкой в Донецкой народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T13:56

2022-03-29T13:56

2022-03-29T14:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

зайцево

россия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 обстреляли поселок Зайцево под Горловкой в Донецкой народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13.30 - н.п. Зайцево северное – н.п. Зайцево южное: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, зайцево, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины