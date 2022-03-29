https://ria.ru/20220329/zapret-1780730298.html

Рада зарегистрировала законопроект о запрете символов Z, V и O

Рада зарегистрировала законопроект о запрете символов Z, V и O - РИА Новости, 29.03.2022

Рада зарегистрировала законопроект о запрете символов Z, V и O

Украинские депутаты зарегистрировали законопроект о запрете публичного использования, изготовления и распространения символов Z, V и O в качестве выражения... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:40

2022-03-29T17:40

2022-03-29T17:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

дмитрий кулеба

украина

литва

россия

мид украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/74/1549027487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c62685d0ad928b29c5731da4bc1e1f21.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинские депутаты зарегистрировали законопроект о запрете публичного использования, изготовления и распространения символов Z, V и O в качестве выражения поддержки России, сообщается в Telegram-канале украинского парламента."Суть очень проста - запретить любое использование и пропаганду символики", - говорится в Telegram-канале Верховной рады Украины.Как указано в сообщении, новый законопроект предусматривает "уголовную ответственность в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на пять лет (с конфискацией имущества или без) за изготовление, распространение, а также публичное использование символов Z, V и O".Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество признать незаконным использование буквы Z в качестве выражения поддержки России, а депутаты парламента Литвы предложили приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам, за их демонстрацию будет грозить штраф до 500 евро. Кроме того, как сообщил таблоид BILD, власти нескольких федеральных земель Германии приняли решение запретить логотип с латинской буквой Z.Буквы Z, и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине. В самой России эти знаки стали неофициальными символами поддержки операции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220323/litva-1779712608.html

https://ria.ru/20220327/logotip-1780291213.html

украина

литва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, дмитрий кулеба, украина, литва, россия, мид украины, верховная рада украины