Рейтинг@Mail.ru
Рада зарегистрировала законопроект о запрете символов Z, V и O - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/zapret-1780730298.html
Рада зарегистрировала законопроект о запрете символов Z, V и O
Рада зарегистрировала законопроект о запрете символов Z, V и O - РИА Новости, 29.03.2022
Рада зарегистрировала законопроект о запрете символов Z, V и O
Украинские депутаты зарегистрировали законопроект о запрете публичного использования, изготовления и распространения символов Z, V и O в качестве выражения... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:40
2022-03-29T17:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
дмитрий кулеба
украина
литва
россия
мид украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/74/1549027487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c62685d0ad928b29c5731da4bc1e1f21.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинские депутаты зарегистрировали законопроект о запрете публичного использования, изготовления и распространения символов Z, V и O в качестве выражения поддержки России, сообщается в Telegram-канале украинского парламента."Суть очень проста - запретить любое использование и пропаганду символики", - говорится в Telegram-канале Верховной рады Украины.Как указано в сообщении, новый законопроект предусматривает "уголовную ответственность в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на пять лет (с конфискацией имущества или без) за изготовление, распространение, а также публичное использование символов Z, V и O".Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество признать незаконным использование буквы Z в качестве выражения поддержки России, а депутаты парламента Литвы предложили приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам, за их демонстрацию будет грозить штраф до 500 евро. Кроме того, как сообщил таблоид BILD, власти нескольких федеральных земель Германии приняли решение запретить логотип с латинской буквой Z.Буквы Z, и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине. В самой России эти знаки стали неофициальными символами поддержки операции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220323/litva-1779712608.html
https://ria.ru/20220327/logotip-1780291213.html
украина
литва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/74/1549027487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52ea60809062ebb34cb8c9c2aaae96bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, дмитрий кулеба, украина, литва, россия, мид украины, верховная рада украины
17:40 29.03.2022
 
Рада зарегистрировала законопроект о запрете символов Z, V и O

Украинские депутаты зарегистрировали законопроект о запрете символов Z, V и O

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинские депутаты зарегистрировали законопроект о запрете публичного использования, изготовления и распространения символов Z, V и O в качестве выражения поддержки России, сообщается в Telegram-канале украинского парламента.
"Суть очень проста - запретить любое использование и пропаганду символики", - говорится в Telegram-канале Верховной рады Украины.
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 18:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Литве предложили запретить георгиевскую ленточку и букву Z
Как указано в сообщении, новый законопроект предусматривает "уголовную ответственность в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на пять лет (с конфискацией имущества или без) за изготовление, распространение, а также публичное использование символов Z, V и O".
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество признать незаконным использование буквы Z в качестве выражения поддержки России, а депутаты парламента Литвы предложили приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам, за их демонстрацию будет грозить штраф до 500 евро. Кроме того, как сообщил таблоид BILD, власти нескольких федеральных земель Германии приняли решение запретить логотип с латинской буквой Z.
Буквы Z, и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине. В самой России эти знаки стали неофициальными символами поддержки операции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 03:03
Швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от логотипа "Z"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДмитрий КулебаУкраинаЛитваРоссияМИД УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала