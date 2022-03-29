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Липецкие власти направили 150 миллионов рублей на создание запаса ЖНВЛП - РИА Новости, 29.03.2022
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Липецкая область
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Липецкие власти направили 150 миллионов рублей на создание запаса ЖНВЛП
Липецкие власти направили 150 миллионов рублей на создание запаса ЖНВЛП - РИА Новости, 29.03.2022
Липецкие власти направили 150 миллионов рублей на создание запаса ЖНВЛП
Субсидия в размере 150 миллионов рублей будет выделена из областного бюджета государственному аптечному предприятию "Липецкфармация", занимающемуся обеспечением РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:33
2022-03-29T16:33
липецкая область
липецкая область
здоровье - общество
общество
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ЛИПЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Субсидия в размере 150 миллионов рублей будет выделена из областного бюджета государственному аптечному предприятию "Липецкфармация", занимающемуся обеспечением и поддержкой здоровья жителей области, средства направят на увеличение уставного капитала для создания запаса жизненно важных лекарств и наиболее востребованных препаратов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, запас льготных лекарств уже сформирован. Все льготники Липецкой области будут обеспечены необходимыми медикаментами.
https://ria.ru/20220325/zdravookhranenie-1780072317.html
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липецкая область, здоровье - общество, общество
16:33 29.03.2022
 

Липецкие власти направили 150 миллионов рублей на создание запаса ЖНВЛП

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИПЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Субсидия в размере 150 миллионов рублей будет выделена из областного бюджета государственному аптечному предприятию "Липецкфармация", занимающемуся обеспечением и поддержкой здоровья жителей области, средства направят на увеличение уставного капитала для создания запаса жизненно важных лекарств и наиболее востребованных препаратов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, запас льготных лекарств уже сформирован. Все льготники Липецкой области будут обеспечены необходимыми медикаментами.
"Здоровье и безопасность жителей региона превыше всего. Мы открываем современные лаборатории, строим новые поликлиники и больницы, привлекаем в регион квалифицированные медицинские кадры. Мы заботимся о том, чтобы и жители региона и медицинские учреждения были в полном объёме обеспечены медикаментами и всем необходимым", – сказал Артамонов.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 14:43Липецкая область
Липецкие власти наметили пути решения кадровых проблем в здравоохранении
 
Липецкая областьЛипецкая областьЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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