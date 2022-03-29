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Липецкие власти направили 150 миллионов рублей на создание запаса ЖНВЛП
Липецкие власти направили 150 миллионов рублей на создание запаса ЖНВЛП - РИА Новости, 29.03.2022
Липецкие власти направили 150 миллионов рублей на создание запаса ЖНВЛП
Субсидия в размере 150 миллионов рублей будет выделена из областного бюджета государственному аптечному предприятию "Липецкфармация", занимающемуся обеспечением РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:33
2022-03-29T16:33
2022-03-29T16:33
липецкая область
липецкая область
здоровье - общество
общество
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ЛИПЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Субсидия в размере 150 миллионов рублей будет выделена из областного бюджета государственному аптечному предприятию "Липецкфармация", занимающемуся обеспечением и поддержкой здоровья жителей области, средства направят на увеличение уставного капитала для создания запаса жизненно важных лекарств и наиболее востребованных препаратов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, запас льготных лекарств уже сформирован. Все льготники Липецкой области будут обеспечены необходимыми медикаментами.
https://ria.ru/20220325/zdravookhranenie-1780072317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, здоровье - общество, общество