https://ria.ru/20220329/zapas-1780711836.html

Липецкие власти направили 150 миллионов рублей на создание запаса ЖНВЛП

Липецкие власти направили 150 миллионов рублей на создание запаса ЖНВЛП - РИА Новости, 29.03.2022

Липецкие власти направили 150 миллионов рублей на создание запаса ЖНВЛП

Субсидия в размере 150 миллионов рублей будет выделена из областного бюджета государственному аптечному предприятию "Липецкфармация", занимающемуся обеспечением РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:33

2022-03-29T16:33

2022-03-29T16:33

липецкая область

липецкая область

здоровье - общество

общество

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ЛИПЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Субсидия в размере 150 миллионов рублей будет выделена из областного бюджета государственному аптечному предприятию "Липецкфармация", занимающемуся обеспечением и поддержкой здоровья жителей области, средства направят на увеличение уставного капитала для создания запаса жизненно важных лекарств и наиболее востребованных препаратов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, запас льготных лекарств уже сформирован. Все льготники Липецкой области будут обеспечены необходимыми медикаментами.

https://ria.ru/20220325/zdravookhranenie-1780072317.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, здоровье - общество, общество