Лавров: Запад шантажом и угрозами пытается заставить всех осудить Россию
Глава МИД Лавров: Запад шантажом и угрозами пытается заставить всех осудить Россию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Запад пытается шантажом, угрозами и ультиматумами заставлять страны всех регионов осудить Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда наши западные коллеги поняли, что их планы организовать на Украине плацдарм для агрессии в отношении России, для атаки на всё русское были сорваны, стали заставлять шантажом и ультиматумами, угрозами страны всех регионов осудить Российскую Федерацию", - сказал он в ходе встречи с депутатом парламента Ливанской Республики Талалом Арсланом.
Лавров отметил, что Ливан переживает непростые времена. "К сожалению, те международные игроки, которые традиционно пытаются использовать регион в своих корыстных интересах, сейчас стремятся ещё более активно влиять на ситуацию, спекулируя на последствиях, которые имеет ситуация на Украине", - подчеркнул Лавров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.