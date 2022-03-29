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Лавров: Запад шантажом и угрозами пытается заставить всех осудить Россию - РИА Новости, 29.03.2022
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Лавров: Запад шантажом и угрозами пытается заставить всех осудить Россию
Лавров: Запад шантажом и угрозами пытается заставить всех осудить Россию - РИА Новости, 29.03.2022
Лавров: Запад шантажом и угрозами пытается заставить всех осудить Россию
Запад пытается шантажом, угрозами и ультиматумами заставлять страны всех регионов осудить Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:33
2022-03-29T15:33
в мире
россия
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
сша
евросоюз
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Запад пытается шантажом, угрозами и ультиматумами заставлять страны всех регионов осудить Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Когда наши западные коллеги поняли, что их планы организовать на Украине плацдарм для агрессии в отношении России, для атаки на всё русское были сорваны, стали заставлять шантажом и ультиматумами, угрозами страны всех регионов осудить Российскую Федерацию", - сказал он в ходе встречи с депутатом парламента Ливанской Республики Талалом Арсланом.Лавров отметил, что Ливан переживает непростые времена. "К сожалению, те международные игроки, которые традиционно пытаются использовать регион в своих корыстных интересах, сейчас стремятся ещё более активно влиять на ситуацию, спекулируя на последствиях, которые имеет ситуация на Украине", - подчеркнул Лавров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220329/soyuzniki-1780543334.html
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в мире, россия, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, сша, евросоюз
15:33 29.03.2022
 
Лавров: Запад шантажом и угрозами пытается заставить всех осудить Россию

Глава МИД Лавров: Запад шантажом и угрозами пытается заставить всех осудить Россию

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Запад пытается шантажом, угрозами и ультиматумами заставлять страны всех регионов осудить Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда наши западные коллеги поняли, что их планы организовать на Украине плацдарм для агрессии в отношении России, для атаки на всё русское были сорваны, стали заставлять шантажом и ультиматумами, угрозами страны всех регионов осудить Российскую Федерацию", - сказал он в ходе встречи с депутатом парламента Ливанской Республики Талалом Арсланом.
Председатель правительства России Михаил Мишустин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций Евразийского экономического совета стран ЕАЭС в Казани - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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Лавров отметил, что Ливан переживает непростые времена. "К сожалению, те международные игроки, которые традиционно пытаются использовать регион в своих корыстных интересах, сейчас стремятся ещё более активно влиять на ситуацию, спекулируя на последствиях, которые имеет ситуация на Украине", - подчеркнул Лавров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреРоссияСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСШАЕвросоюз
 
 
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