https://ria.ru/20220329/zalozhniki-1780766691.html

Националисты удерживают в качестве живого щита более 4,5 миллиона украинцев

Националисты удерживают в качестве живого щита более 4,5 миллиона украинцев - РИА Новости, 29.03.2022

Националисты удерживают в качестве живого щита более 4,5 миллиона украинцев

Украинские националисты продолжают удерживать более 4,5 миллиона граждан в качестве живого щита, также в заложниках более 6,5 тысячи иностранцев, заявил... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T21:46

2022-03-29T21:46

2022-03-29T21:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

чернигов

мариуполь

международная морская организация

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780645904_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_05fe4d170b011d388e3e04bbb510680b.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинские националисты продолжают удерживать более 4,5 миллиона граждан в качестве живого щита, также в заложниках более 6,5 тысячи иностранцев, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов, а также 6515 граждан из 19 иностранных государств", - сказал Мизинцев на брифинге.Он добавил, что в украинских портах остаются заблокированными более 60 иностранных судов. Выйти в море им не позволяют созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность.Российские Вооруженные силы ежедневно с 8.00 до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор, представляющий безопасную полосу в юго-западном направлении от территориального моря Украины, протяженностью 80 и шириной 3 морских мили, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ."При этом украинская сторона готовность обеспечения безопасности выхода иностранных судов в район сбора по-прежнему не подтверждает и всячески уклоняется от взаимодействия в решении данного вопроса", - отметил Мизинцев.Он в очередной раз призвал Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев, чтобы украинские власти приняли меры по деблокированию и обеспечению безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины.

https://ria.ru/20220329/tribunal-1780729200.html

https://ria.ru/20220329/ukraina-1780663359.html

россия

чернигов

мариуполь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, чернигов, мариуполь, международная морская организация, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины