https://ria.ru/20220329/zalozhniki-1780766691.html
Националисты удерживают в качестве живого щита более 4,5 миллиона украинцев
Националисты удерживают в качестве живого щита более 4,5 миллиона украинцев - РИА Новости, 29.03.2022
Националисты удерживают в качестве живого щита более 4,5 миллиона украинцев
Украинские националисты продолжают удерживать более 4,5 миллиона граждан в качестве живого щита, также в заложниках более 6,5 тысячи иностранцев, заявил... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T21:46
2022-03-29T21:46
2022-03-29T21:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
чернигов
мариуполь
международная морская организация
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинские националисты продолжают удерживать более 4,5 миллиона граждан в качестве живого щита, также в заложниках более 6,5 тысячи иностранцев, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов, а также 6515 граждан из 19 иностранных государств", - сказал Мизинцев на брифинге.Он добавил, что в украинских портах остаются заблокированными более 60 иностранных судов. Выйти в море им не позволяют созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность.Российские Вооруженные силы ежедневно с 8.00 до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор, представляющий безопасную полосу в юго-западном направлении от территориального моря Украины, протяженностью 80 и шириной 3 морских мили, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ."При этом украинская сторона готовность обеспечения безопасности выхода иностранных судов в район сбора по-прежнему не подтверждает и всячески уклоняется от взаимодействия в решении данного вопроса", - отметил Мизинцев.Он в очередной раз призвал Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев, чтобы украинские власти приняли меры по деблокированию и обеспечению безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины.
https://ria.ru/20220329/tribunal-1780729200.html
https://ria.ru/20220329/ukraina-1780663359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, чернигов, мариуполь, международная морская организация, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
21:46 29.03.2022 (обновлено: 21:47 29.03.2022)
Националисты удерживают в качестве живого щита более 4,5 миллиона украинцев
Минобороны: националисты удерживают в качестве живого щита более 4,5 миллиона украинцев