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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из запрещенного оружия
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из запрещенного оружия - РИА Новости, 29.03.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из запрещенного оружия
Украинские войска в 6.20 обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, запрещенных... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T06:33
2022-03-29T06:33
2022-03-29T06:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
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украина
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в 6.20 обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, запрещенных Минскими соглашениями, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Кроме того, в 6.30 украинские военные обстреляли из реактивной системы "Град" населенный пункт Каштановое, выпущено 20 ракет.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220328/vikariy-1780581441.html
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
06:33 29.03.2022 (обновлено: 06:58 29.03.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из запрещенного оружия
ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по населенному пункту Ясиноватая