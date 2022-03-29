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Япония заняла антироссийскую позицию по лекалам США, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.03.2022
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Япония заняла антироссийскую позицию по лекалам США, заявил Патрушев
Япония заняла антироссийскую позицию по лекалам США, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.03.2022
Япония заняла антироссийскую позицию по лекалам США, заявил Патрушев
Токио занял жесткую антироссийскую позицию по лекалам Вашингтона, Япония до сих пор не восстановила свой суверенитет, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:21
2022-03-29T14:48
в мире
япония
совет безопасности оон
николай патрушев
сша
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Токио занял жесткую антироссийскую позицию по лекалам Вашингтона, Япония до сих пор не восстановила свой суверенитет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Следует отдавать себе отчет в том, что после разгрома 1945 года и последовавшей за ним многолетней американской оккупации Япония так и не восстановила свой суверенитет в полном объеме. Поэтому японское правительство заняло жесткую антироссийскую позицию, используя лекала Вашингтона", - сказал Патрушев в интервью еженедельнику "Аргументы и факты".Он считает, что именно поэтому власти островного государства игнорируют свои национальные интересы и действуют во вред экономике собственной страны, разрывая многолетние связи японского бизнеса с российским рынком.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций. Кроме того, Япония ввела персональные санкции, в том числе против Николая Патрушева. Санкционный список Японии против России включает 101 фамилию и 130 организаций из России. Последний по времени пакет был обнародован в минувшую пятницу.МИД РФ 21 марта заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
https://ria.ru/20220329/rusofobiya-1780668848.html
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в мире, япония, совет безопасности оон, николай патрушев, сша
14:21 29.03.2022 (обновлено: 14:48 29.03.2022)
 
Япония заняла антироссийскую позицию по лекалам США, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: Япония заняла жесткую антироссийскую позицию по лекалам США

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Токио занял жесткую антироссийскую позицию по лекалам Вашингтона, Япония до сих пор не восстановила свой суверенитет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Следует отдавать себе отчет в том, что после разгрома 1945 года и последовавшей за ним многолетней американской оккупации Япония так и не восстановила свой суверенитет в полном объеме. Поэтому японское правительство заняло жесткую антироссийскую позицию, используя лекала Вашингтона", - сказал Патрушев в интервью еженедельнику "Аргументы и факты".
Он считает, что именно поэтому власти островного государства игнорируют свои национальные интересы и действуют во вред экономике собственной страны, разрывая многолетние связи японского бизнеса с российским рынком.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
14:08
Лондон старается "перещеголять" Вашингтон по русофобии, заявил Патрушев
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций. Кроме того, Япония ввела персональные санкции, в том числе против Николая Патрушева. Санкционный список Японии против России включает 101 фамилию и 130 организаций из России. Последний по времени пакет был обнародован в минувшую пятницу.
МИД РФ 21 марта заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
Автомобиль Infiniti на автомобильном салоне - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
03:35
Япония запретит экспорт предметов роскоши в Россию
 
В миреЯпонияСовет Безопасности ООННиколай ПатрушевСША
 
 
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