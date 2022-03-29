https://ria.ru/20220329/yaponiya-1780664153.html

Япония с 5 апреля запретила экспорт в Россию банкнот и золота

Япония с 5 апреля запретила экспорт в Россию банкнот и золота - РИА Новости, 29.03.2022

Япония с 5 апреля запретила экспорт в Россию банкнот и золота

Япония в свете событий на Украине вводит запрет на экспорт в Россию банкнот, золотых монет и золотых слитков, говорится в пресс-релизе министерства экономики,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T13:49

2022-03-29T13:49

2022-03-29T14:26

экономика

россия

япония

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ТОКИО, 29 мар - РИА Новости. Япония в свете событий на Украине вводит запрет на экспорт в Россию банкнот, золотых монет и золотых слитков, говорится в пресс-релизе министерства экономики, торговли и промышленности страны.Ранее во вторник стало известно, что с 5 апреля Япония вводит запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, включая автомобили премиум-класса, ювелирные изделия и драгоценные камни. Кроме этого, в списке также значатся алкогольная продукция и табачные изделия, косметика и парфюмерия, изделия из меха и кожи, шляпы, одежда и обувь, стеклянная посуда, керамические изделия, ковры, рояли, антиквариат и предметы изобразительного искусства, мотоциклы, ноутбуки, а также модели часов с использованием драгоценных металлов.Ранее Япония ввела запрет на экспорт для почти 300 наименований товаров и технологий.

https://ria.ru/20220329/yaponiya-1780588409.html

россия

япония

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, япония