https://ria.ru/20220329/yaponiya-1780664153.html
Япония с 5 апреля запретила экспорт в Россию банкнот и золота
Япония с 5 апреля запретила экспорт в Россию банкнот и золота - РИА Новости, 29.03.2022
Япония с 5 апреля запретила экспорт в Россию банкнот и золота
Япония в свете событий на Украине вводит запрет на экспорт в Россию банкнот, золотых монет и золотых слитков, говорится в пресс-релизе министерства экономики,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:49
2022-03-29T13:49
2022-03-29T14:26
экономика
россия
япония
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ТОКИО, 29 мар - РИА Новости. Япония в свете событий на Украине вводит запрет на экспорт в Россию банкнот, золотых монет и золотых слитков, говорится в пресс-релизе министерства экономики, торговли и промышленности страны.Ранее во вторник стало известно, что с 5 апреля Япония вводит запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, включая автомобили премиум-класса, ювелирные изделия и драгоценные камни. Кроме этого, в списке также значатся алкогольная продукция и табачные изделия, косметика и парфюмерия, изделия из меха и кожи, шляпы, одежда и обувь, стеклянная посуда, керамические изделия, ковры, рояли, антиквариат и предметы изобразительного искусства, мотоциклы, ноутбуки, а также модели часов с использованием драгоценных металлов.Ранее Япония ввела запрет на экспорт для почти 300 наименований товаров и технологий.
https://ria.ru/20220329/yaponiya-1780588409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, япония
13:49 29.03.2022 (обновлено: 14:26 29.03.2022)
Япония с 5 апреля запретила экспорт в Россию банкнот и золота
Япония с 5 апреля запретила экспорт в Россию банкнот, золотых монет и слитков