https://ria.ru/20220329/yaponiya-1780588409.html

Япония запретит экспорт предметов роскоши в Россию

Япония запретит экспорт предметов роскоши в Россию - РИА Новости, 29.03.2022

Япония запретит экспорт предметов роскоши в Россию

Правительство Японии с 5 апреля запрещает экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили и драгоценности, заявил на пресс-конференции глава Министерства РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T03:35

2022-03-29T03:35

2022-03-29T11:32

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ТОКИО, 29 мар — РИА Новости. Правительство Японии с 5 апреля запрещает экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили и драгоценности, заявил на пресс-конференции глава Министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.Как отметили в ведомстве, в перечень запрещенных попали 17 наименований. Среди них, помимо упомянутых товаров, также значатся алкогольная продукция и табачные изделия, косметика и парфюмерия, изделия из меха и кожи, шляпы, одежда и обувь, стеклянная посуда, керамика, ковры, рояли, антиквариат и предметы изобразительного искусства, мотоциклы, ноутбуки, а также модели часов с использованием драгоценных металлов.Токио ввел против Москвы несколько пакетов санкций. В частности, исключил Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввел запрет на экспорт с 18 марта 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.Санкционный список Токио включает 101 человека и 130 российских юридических лиц.Западные страны ввели новые антироссийские санкции после начала специальной операции по демилитаризации Украины. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как сообщили в Кремле, новые санкции "весьма серьезные", но Москва готовилась к ним заблаговременно.

https://ria.ru/20220328/yaponiya-1780388947.html

https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780540439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, россия