https://ria.ru/20220329/yaponiya-1780588409.html
Япония запретит экспорт предметов роскоши в Россию
Япония запретит экспорт предметов роскоши в Россию - РИА Новости, 29.03.2022
Япония запретит экспорт предметов роскоши в Россию
Правительство Японии с 5 апреля запрещает экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили и драгоценности, заявил на пресс-конференции глава Министерства РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T03:35
2022-03-29T03:35
2022-03-29T11:32
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ТОКИО, 29 мар — РИА Новости. Правительство Японии с 5 апреля запрещает экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили и драгоценности, заявил на пресс-конференции глава Министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.Как отметили в ведомстве, в перечень запрещенных попали 17 наименований. Среди них, помимо упомянутых товаров, также значатся алкогольная продукция и табачные изделия, косметика и парфюмерия, изделия из меха и кожи, шляпы, одежда и обувь, стеклянная посуда, керамика, ковры, рояли, антиквариат и предметы изобразительного искусства, мотоциклы, ноутбуки, а также модели часов с использованием драгоценных металлов.Токио ввел против Москвы несколько пакетов санкций. В частности, исключил Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввел запрет на экспорт с 18 марта 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.Санкционный список Токио включает 101 человека и 130 российских юридических лиц.Западные страны ввели новые антироссийские санкции после начала специальной операции по демилитаризации Украины. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как сообщили в Кремле, новые санкции "весьма серьезные", но Москва готовилась к ним заблаговременно.
https://ria.ru/20220328/yaponiya-1780388947.html
https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780540439.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, россия
03:35 29.03.2022 (обновлено: 11:32 29.03.2022)
Япония запретит экспорт предметов роскоши в Россию
Япония с 5 апреля вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию
ТОКИО, 29 мар — РИА Новости. Правительство Японии с 5 апреля запрещает экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили и драгоценности, заявил на пресс-конференции глава Министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
"Согласно решению правительства, начиная с 5 апреля вводится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, драгоценных камней и ювелирных изделий", — сказал он.
Как отметили в ведомстве, в перечень запрещенных попали 17 наименований. Среди них, помимо упомянутых товаров, также значатся алкогольная продукция и табачные изделия, косметика и парфюмерия, изделия из меха и кожи, шляпы, одежда и обувь, стеклянная посуда, керамика, ковры, рояли, антиквариат и предметы изобразительного искусства, мотоциклы, ноутбуки, а также модели часов с использованием драгоценных металлов.
Токио ввел против Москвы несколько пакетов санкций. В частности, исключил Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввел запрет на экспорт с 18 марта 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.
Санкционный список Токио включает 101 человека и 130 российских юридических лиц.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции после начала специальной операции по демилитаризации Украины. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как сообщили в Кремле, новые санкции "весьма серьезные", но Москва готовилась к ним заблаговременно.