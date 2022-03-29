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Взрывы в Белгородской области прекратились - РИА Новости, 29.03.2022
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Взрывы в Белгородской области прекратились
Взрывы в Белгородской области прекратились - РИА Новости, 29.03.2022
Взрывы в Белгородской области прекратились
Взрывы в районе села Красный Октябрь Белгородской области прекратились, жертв среди жителей села нет, на место прибыла оперативная группа МЧС, сообщает глава... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T22:25
2022-03-29T22:51
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вячеслав гладков
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БРЯНСК, 29 мар – РИА Новости. Взрывы в районе села Красный Октябрь Белгородской области прекратились, жертв среди жителей села нет, на место прибыла оперативная группа МЧС, сообщает глава региона Вячеслав Гладков."Взрывы прекратились. По докладу главы поселения, пострадавших среди жителей села нет. На место прибыла оперативная группа МЧС", - написал Вячеслав Гладков в официальном канале в Telegram.Он отметил, что в настоящее время будет проведен еще один обход села, чтобы осмотреть дома на наличие повреждений.Ранее Гладков сообщил о взрывах, которые произошли в районе села Красный Октябрь. Жители региона публикуют в социальных сетях видео со вспышками на территории Белгородского района. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при взрыве пострадали четверо сотрудников силовых структур. Глава региона отмечает, что о причинах произошедшего сообщит после всех проведенных следственных мероприятий.
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вячеслав гладков
22:25 29.03.2022 (обновлено: 22:51 29.03.2022)
 
Взрывы в Белгородской области прекратились

Взрывы в Белгородской области прекратились, пострадавших среди жителей села нет

© РИА НовостиВзрывотехническая лаборатория
Взрывотехническая лаборатория - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости
Взрывотехническая лаборатория. Архивное фото
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БРЯНСК, 29 мар – РИА Новости. Взрывы в районе села Красный Октябрь Белгородской области прекратились, жертв среди жителей села нет, на место прибыла оперативная группа МЧС, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
"Взрывы прекратились. По докладу главы поселения, пострадавших среди жителей села нет. На место прибыла оперативная группа МЧС", - написал Вячеслав Гладков в официальном канале в Telegram.
Он отметил, что в настоящее время будет проведен еще один обход села, чтобы осмотреть дома на наличие повреждений.
Ранее Гладков сообщил о взрывах, которые произошли в районе села Красный Октябрь. Жители региона публикуют в социальных сетях видео со вспышками на территории Белгородского района. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при взрыве пострадали четверо сотрудников силовых структур. Глава региона отмечает, что о причинах произошедшего сообщит после всех проведенных следственных мероприятий.
 
ПроисшествияБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вячеслав Гладков
 
 
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