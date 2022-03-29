https://ria.ru/20220329/vysylka-1780750521.html
МИД назвал высылку дипломатов из Бельгии ударом по основам дипотношений
МИД назвал высылку дипломатов из Бельгии ударом по основам дипотношений - РИА Новости, 29.03.2022
МИД назвал высылку дипломатов из Бельгии ударом по основам дипотношений
Высылка российских дипломатов из Бельгии - целенаправленный удар по самим основам дипломатических отношений с Россией, не останется без ответа, заявила... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T19:40
2022-03-29T19:40
2022-03-29T19:43
в мире
россия
бельгия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид бельгии
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Бельгии - целенаправленный удар по самим основам дипломатических отношений с Россией, не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двадцать девятого марта МИД Бельгии объявил о высылке из страны 21 российского дипломата. Воспринимаем данное решение как целенаправленный удар по самим основам дипломатических отношений с Россией", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.Отмечается, что "этот недружественный шаг не будет оставлен без ответа".
https://ria.ru/20220329/vysylka-1780715717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бельгия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид бельгии
19:40 29.03.2022 (обновлено: 19:43 29.03.2022)
МИД назвал высылку дипломатов из Бельгии ударом по основам дипотношений
МИД назвал высылку 21 дипломата из Бельгии ударом по основам дипотношений с Россией