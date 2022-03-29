https://ria.ru/20220329/vysylka-1780750521.html

МИД назвал высылку дипломатов из Бельгии ударом по основам дипотношений

МИД назвал высылку дипломатов из Бельгии ударом по основам дипотношений - РИА Новости, 29.03.2022

МИД назвал высылку дипломатов из Бельгии ударом по основам дипотношений

Высылка российских дипломатов из Бельгии - целенаправленный удар по самим основам дипломатических отношений с Россией, не останется без ответа, заявила... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T19:40

2022-03-29T19:40

2022-03-29T19:43

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид бельгии

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Бельгии - целенаправленный удар по самим основам дипломатических отношений с Россией, не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двадцать девятого марта МИД Бельгии объявил о высылке из страны 21 российского дипломата. Воспринимаем данное решение как целенаправленный удар по самим основам дипломатических отношений с Россией", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.Отмечается, что "этот недружественный шаг не будет оставлен без ответа".

https://ria.ru/20220329/vysylka-1780715717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, бельгия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид бельгии