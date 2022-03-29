https://ria.ru/20220329/vysylka-1780737733.html

В посольстве в Дублине пообещали ответ на высылку дипломатов

В посольстве в Дублине пообещали ответ на высылку дипломатов - РИА Новости, 29.03.2022

В посольстве в Дублине пообещали ответ на высылку дипломатов

Решение Дублина о высылке четырех российских дипломатов не останется без ответа, заявили в посольстве России в Ирландии. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T18:18

2022-03-29T18:18

2022-03-29T18:23

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россия

ирландия

санкции в отношении россии

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ЛОНДОН, 29 мар - РИА Новости. Решение Дублина о высылке четырех российских дипломатов не останется без ответа, заявили в посольстве России в Ирландии.Ранее во вторник МИД Ирландии вызвал посла РФ Юрия Филатова и уведомил его о высылке четырех российских служащих за якобы деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом."Считаем такую квалификацию работы наших дипломатов абсолютно неприемлемой, а решение правительства Ирландии произвольным и необоснованным. Оно может лишь усугубить сложную ситуацию в российско-ирландских отношениях, которым и без того нанесен серьезный ущерб в связи с участием Ирландии в антироссийских санкциях ЕС. Посольство исходит из того, что такого рода шаг ирландской стороны без ответа не останется", - говорится в заявлении российской дипмиссии.

https://ria.ru/20220328/diplomaty-1780441180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, ирландия, санкции в отношении россии