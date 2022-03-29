Рейтинг@Mail.ru
В посольстве в Дублине пообещали ответ на высылку дипломатов - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220329/vysylka-1780737733.html
В посольстве в Дублине пообещали ответ на высылку дипломатов
В посольстве в Дублине пообещали ответ на высылку дипломатов - РИА Новости, 29.03.2022
В посольстве в Дублине пообещали ответ на высылку дипломатов
Решение Дублина о высылке четырех российских дипломатов не останется без ответа, заявили в посольстве России в Ирландии. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T18:18
2022-03-29T18:23
в мире
россия
ирландия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564873445_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d832f24b1875fdf8fb4ad2bb65c56be8.jpg
ЛОНДОН, 29 мар - РИА Новости. Решение Дублина о высылке четырех российских дипломатов не останется без ответа, заявили в посольстве России в Ирландии.Ранее во вторник МИД Ирландии вызвал посла РФ Юрия Филатова и уведомил его о высылке четырех российских служащих за якобы деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом."Считаем такую квалификацию работы наших дипломатов абсолютно неприемлемой, а решение правительства Ирландии произвольным и необоснованным. Оно может лишь усугубить сложную ситуацию в российско-ирландских отношениях, которым и без того нанесен серьезный ущерб в связи с участием Ирландии в антироссийских санкциях ЕС. Посольство исходит из того, что такого рода шаг ирландской стороны без ответа не останется", - говорится в заявлении российской дипмиссии.
https://ria.ru/20220328/diplomaty-1780441180.html
россия
ирландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564873445_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2a21b41fb60c39b809c87941eca07ca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ирландия, санкции в отношении россии
18:18 29.03.2022 (обновлено: 18:23 29.03.2022)
 
В посольстве в Дублине пообещали ответ на высылку дипломатов

Посольство России в Дублине заявило, что высылка дипломатов не останется без ответа

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид Дублина
Вид Дублина - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид Дублина
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 29 мар - РИА Новости. Решение Дублина о высылке четырех российских дипломатов не останется без ответа, заявили в посольстве России в Ирландии.
Ранее во вторник МИД Ирландии вызвал посла РФ Юрия Филатова и уведомил его о высылке четырех российских служащих за якобы деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.
"Считаем такую квалификацию работы наших дипломатов абсолютно неприемлемой, а решение правительства Ирландии произвольным и необоснованным. Оно может лишь усугубить сложную ситуацию в российско-ирландских отношениях, которым и без того нанесен серьезный ущерб в связи с участием Ирландии в антироссийских санкциях ЕС. Посольство исходит из того, что такого рода шаг ирландской стороны без ответа не останется", - говорится в заявлении российской дипмиссии.
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 12:43
Польшу покинули 45 российских дипломатов
 
В миреРоссияИрландияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала