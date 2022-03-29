https://ria.ru/20220329/vysylka-1780737733.html
В посольстве в Дублине пообещали ответ на высылку дипломатов
В посольстве в Дублине пообещали ответ на высылку дипломатов - РИА Новости, 29.03.2022
В посольстве в Дублине пообещали ответ на высылку дипломатов
Решение Дублина о высылке четырех российских дипломатов не останется без ответа, заявили в посольстве России в Ирландии. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T18:18
2022-03-29T18:18
2022-03-29T18:23
в мире
россия
ирландия
санкции в отношении россии
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ЛОНДОН, 29 мар - РИА Новости. Решение Дублина о высылке четырех российских дипломатов не останется без ответа, заявили в посольстве России в Ирландии.Ранее во вторник МИД Ирландии вызвал посла РФ Юрия Филатова и уведомил его о высылке четырех российских служащих за якобы деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом."Считаем такую квалификацию работы наших дипломатов абсолютно неприемлемой, а решение правительства Ирландии произвольным и необоснованным. Оно может лишь усугубить сложную ситуацию в российско-ирландских отношениях, которым и без того нанесен серьезный ущерб в связи с участием Ирландии в антироссийских санкциях ЕС. Посольство исходит из того, что такого рода шаг ирландской стороны без ответа не останется", - говорится в заявлении российской дипмиссии.
https://ria.ru/20220328/diplomaty-1780441180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ирландия, санкции в отношении россии
18:18 29.03.2022 (обновлено: 18:23 29.03.2022)
В посольстве в Дублине пообещали ответ на высылку дипломатов
Посольство России в Дублине заявило, что высылка дипломатов не останется без ответа