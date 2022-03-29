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МИД пообещал принять контрмеры из-за высылки дипломатов из некоторых стран - РИА Новости, 29.03.2022
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МИД пообещал принять контрмеры из-за высылки дипломатов из некоторых стран
МИД пообещал принять контрмеры из-за высылки дипломатов из некоторых стран - РИА Новости, 29.03.2022
МИД пообещал принять контрмеры из-за высылки дипломатов из некоторых стран
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, комментируя высылку дипломатов РФ из ряда стран, что на все недружественные меры будут... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:45
2022-03-29T17:45
в мире
бельгия
нидерланды
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, комментируя высылку дипломатов РФ из ряда стран, что на все недружественные меры будут предприняты контрмеры.Ранее Бельгия заявила, что высылает 21 российского дипломата. Нидерланды также заявили, что высылают 17 российских дипломатов.Высказываясь по ситуации, Захарова указала, что "на все недружественные меры, которые предпринимаются в отношении росзагранучреждений, будут предприняты контрмеры".
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в мире, бельгия, нидерланды, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
17:45 29.03.2022
 
МИД пообещал принять контрмеры из-за высылки дипломатов из некоторых стран

Представитель МИД Захарова: Россия примет меры из-за высылки дипломатов из некоторых стран

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, комментируя высылку дипломатов РФ из ряда стран, что на все недружественные меры будут предприняты контрмеры.
Ранее Бельгия заявила, что высылает 21 российского дипломата. Нидерланды также заявили, что высылают 17 российских дипломатов.
Высказываясь по ситуации, Захарова указала, что "на все недружественные меры, которые предпринимаются в отношении росзагранучреждений, будут предприняты контрмеры".
Флаги на здании посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 13:41
Россия вышлет литовских, латвийских и эстонских дипломатов
 
В миреБельгияНидерландыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссия
 
 
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