https://ria.ru/20220329/vstrechi-1780696939.html

В Турции работают над встречами глав МИД и президентов России и Украины

В Турции работают над встречами глав МИД и президентов России и Украины - РИА Новости, 29.03.2022

В Турции работают над встречами глав МИД и президентов России и Украины

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в повестке дня находятся встречи глав МИД и президентов России и Украины. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:39

2022-03-29T15:39

2022-03-29T15:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

стамбул

турция

мевлют чавушоглу

украина

россия

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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в повестке дня находятся встречи глав МИД и президентов России и Украины."В повестке встреча глав МИД, которая определит основные вопросы. Затем в повестке встреча президентов", - сказал Чавушоглу на брифинге по итогам переговоров в Стамбуле российской и украинской делегаций.

https://ria.ru/20220329/peregovory-1780680364.html

стамбул

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Влада Копылова

в мире, стамбул, турция, мевлют чавушоглу, украина, россия