https://ria.ru/20220329/vstrechi-1780696939.html
В Турции работают над встречами глав МИД и президентов России и Украины
В Турции работают над встречами глав МИД и президентов России и Украины - РИА Новости, 29.03.2022
В Турции работают над встречами глав МИД и президентов России и Украины
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в повестке дня находятся встречи глав МИД и президентов России и Украины. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:39
2022-03-29T15:39
2022-03-29T15:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
стамбул
турция
мевлют чавушоглу
украина
россия
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в повестке дня находятся встречи глав МИД и президентов России и Украины."В повестке встреча глав МИД, которая определит основные вопросы. Затем в повестке встреча президентов", - сказал Чавушоглу на брифинге по итогам переговоров в Стамбуле российской и украинской делегаций.
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780680364.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, мевлют чавушоглу, украина, россия
В Турции работают над встречами глав МИД и президентов России и Украины
Чавушоглу: в повестке дня встречи глав МИД и президентов России и Украины