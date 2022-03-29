https://ria.ru/20220329/volnovakha-1780745707.html
Жительницы Волновахи рассказали, как украинские военные грабили дома
Жительницы Волновахи рассказали, как украинские военные грабили дома - РИА Новости, 29.03.2022
Жительницы Волновахи рассказали, как украинские военные грабили дома
Украинские военные, отступая из Волновахи, грабили жилые дома и забирали самое ценное: деньги, золото и теплые вещи, рассказали журналистам местные жительницы. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T19:07
2022-03-29T19:07
2022-03-29T19:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
волноваха
украина
вооруженные силы украины
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ВОЛНОВАХА (Донецкая область), 29 мар - РИА Новости. Украинские военные, отступая из Волновахи, грабили жилые дома и забирали самое ценное: деньги, золото и теплые вещи, рассказали журналистам местные жительницы."Все не очень ценное они оставляют. А телефоны, золото, деньги и теплые вещи забирали. Вот здесь, на мосту, рассказывали очевидцы, стоял БТР подбитый, украинский солдат лежал убитый, и возле него в носовом платочке куча золота. Ходили, грабили по домам. Но сейчас уже брать нечего, в государственных предприятиях, магазинах - все, что можно было растащить, уже растащили", - рассказала одна из местных жительниц.По ее словам, питаются местные пока своими запасами, зарплаты не получают, но "какие-то сбережения остались".Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220326/zelenskiy-1780264541.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Жительницы Волновахи рассказали, как украинские военные грабили жилые дома
Украинские военные, отступая из Волновахи, грабили жилые дома и забирали деньги, золото и теплые вещи, рассказали местные жительницы
2022-03-29T19:07
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Жители Волновахи рассказывают иностранным журналистам, что реально происходило
Жители Волновахи рассказывают иностранным журналистам правду о том, что происходило в городе во время боевых действий
2022-03-29T19:07
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, волноваха, украина, вооруженные силы украины
19:07 29.03.2022 (обновлено: 19:27 29.03.2022)
Жительницы Волновахи рассказали, как украинские военные грабили дома
Жительницы Волновахи рассказали, что украинские военные забирали из города золото и деньги