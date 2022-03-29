https://ria.ru/20220329/volnovakha-1780745707.html

Жительницы Волновахи рассказали, как украинские военные грабили дома

Жительницы Волновахи рассказали, как украинские военные грабили дома - РИА Новости, 29.03.2022

Жительницы Волновахи рассказали, как украинские военные грабили дома

Украинские военные, отступая из Волновахи, грабили жилые дома и забирали самое ценное: деньги, золото и теплые вещи, рассказали журналистам местные жительницы. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T19:07

2022-03-29T19:07

2022-03-29T19:27

обострение ситуации в днр и лнр

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волноваха

украина

вооруженные силы украины

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ВОЛНОВАХА (Донецкая область), 29 мар - РИА Новости. Украинские военные, отступая из Волновахи, грабили жилые дома и забирали самое ценное: деньги, золото и теплые вещи, рассказали журналистам местные жительницы."Все не очень ценное они оставляют. А телефоны, золото, деньги и теплые вещи забирали. Вот здесь, на мосту, рассказывали очевидцы, стоял БТР подбитый, украинский солдат лежал убитый, и возле него в носовом платочке куча золота. Ходили, грабили по домам. Но сейчас уже брать нечего, в государственных предприятиях, магазинах - все, что можно было растащить, уже растащили", - рассказала одна из местных жительниц.По ее словам, питаются местные пока своими запасами, зарплаты не получают, но "какие-то сбережения остались".Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220326/zelenskiy-1780264541.html

луганская народная республика

волноваха

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жительницы Волновахи рассказали, как украинские военные грабили жилые дома Украинские военные, отступая из Волновахи, грабили жилые дома и забирали деньги, золото и теплые вещи, рассказали местные жительницы 2022-03-29T19:07 true PT0M48S

Жители Волновахи рассказывают иностранным журналистам, что реально происходило Жители Волновахи рассказывают иностранным журналистам правду о том, что происходило в городе во время боевых действий 2022-03-29T19:07 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, волноваха, украина, вооруженные силы украины