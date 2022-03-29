https://ria.ru/20220329/vaktsiny-1780715555.html

Рисков дефицита вакцин по нацкалендарю в России нет, заявила Попова

Рисков дефицита вакцин по нацкалендарю в России нет, заявила Попова - РИА Новости, 29.03.2022

Рисков дефицита вакцин по нацкалендарю в России нет, заявила Попова

Все контракты на вакцины против инфекций, за исключением гриппа, в рамках национального календаря прививок заключены, препараты наработаны и поставляются,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:46

2022-03-29T16:46

2022-03-29T16:46

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Все контракты на вакцины против инфекций, за исключением гриппа, в рамках национального календаря прививок заключены, препараты наработаны и поставляются, рисков дефицита нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если говорить о вакцинах на текущий год, то все контракты заключены, все вакцины наработаны и все вакцины развозятся. Здесь рисков ни для детей, ни для взрослых нет абсолютно. Вакцины уже частью доставлены, частью ещё в пути, частью на складах",- сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы.Она отметила, что исключение пока только по вакцине против гриппа, она еще нарабатывается, так как Всемирная организация здравоохранения недавно объявила состав вакцин на следующий сезон.Весь национальный календарь прививок обеспечивается отечественными вакцинами, подчеркнула Попова.

https://ria.ru/20220328/vaktsina-1780426109.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)