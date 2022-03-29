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Рисков дефицита вакцин по нацкалендарю в России нет, заявила Попова - РИА Новости, 29.03.2022
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Рисков дефицита вакцин по нацкалендарю в России нет, заявила Попова
Рисков дефицита вакцин по нацкалендарю в России нет, заявила Попова - РИА Новости, 29.03.2022
Рисков дефицита вакцин по нацкалендарю в России нет, заявила Попова
Все контракты на вакцины против инфекций, за исключением гриппа, в рамках национального календаря прививок заключены, препараты наработаны и поставляются,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:46
2022-03-29T16:46
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Все контракты на вакцины против инфекций, за исключением гриппа, в рамках национального календаря прививок заключены, препараты наработаны и поставляются, рисков дефицита нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если говорить о вакцинах на текущий год, то все контракты заключены, все вакцины наработаны и все вакцины развозятся. Здесь рисков ни для детей, ни для взрослых нет абсолютно. Вакцины уже частью доставлены, частью ещё в пути, частью на складах",- сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы.Она отметила, что исключение пока только по вакцине против гриппа, она еще нарабатывается, так как Всемирная организация здравоохранения недавно объявила состав вакцин на следующий сезон.Весь национальный календарь прививок обеспечивается отечественными вакцинами, подчеркнула Попова.
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здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
16:46 29.03.2022
 
Рисков дефицита вакцин по нацкалендарю в России нет, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Попова: рисков дефицита вакцин по нацкалендарю в России нет

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Медик готовит шприц с вакциной
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Все контракты на вакцины против инфекций, за исключением гриппа, в рамках национального календаря прививок заключены, препараты наработаны и поставляются, рисков дефицита нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если говорить о вакцинах на текущий год, то все контракты заключены, все вакцины наработаны и все вакцины развозятся. Здесь рисков ни для детей, ни для взрослых нет абсолютно. Вакцины уже частью доставлены, частью ещё в пути, частью на складах",- сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы.
Она отметила, что исключение пока только по вакцине против гриппа, она еще нарабатывается, так как Всемирная организация здравоохранения недавно объявила состав вакцин на следующий сезон.
Весь национальный календарь прививок обеспечивается отечественными вакцинами, подчеркнула Попова.
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Здоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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