https://ria.ru/20220329/ukraina-1780745219.html

В МИД назвали молчание БДИПЧ ОБСЕ пособничеством преступлениям Киева

В МИД назвали молчание БДИПЧ ОБСЕ пособничеством преступлениям Киева - РИА Новости, 29.03.2022

В МИД назвали молчание БДИПЧ ОБСЕ пособничеством преступлениям Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала молчание Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ по военным преступлениям украинских войск пособничеством совершаемым РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T19:06

2022-03-29T19:06

2022-03-29T19:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала молчание Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ по военным преступлениям украинских войск пособничеством совершаемым злодеяниям."Они молчат. Никак не реагируют на эти военные преступления и грубейшие нарушения международного гуманитарного права", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ по поводу видеороликов, в которых украинские бойцы издеваются над попавшими в плен российскими военнослужащими. По ее словам, "такое молчание – это пособничество совершаемым злодеяниям. Пособничество – это тоже преступление".Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой показано, как российским военнопленным простреливают ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 27 марта поручил установить все обстоятельства жестокого обращения с пленными военнослужащими РФ.

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780548410.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, ситуация в днр и лнр