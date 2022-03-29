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В МИД назвали молчание БДИПЧ ОБСЕ пособничеством преступлениям Киева - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/ukraina-1780745219.html
В МИД назвали молчание БДИПЧ ОБСЕ пособничеством преступлениям Киева
В МИД назвали молчание БДИПЧ ОБСЕ пособничеством преступлениям Киева - РИА Новости, 29.03.2022
В МИД назвали молчание БДИПЧ ОБСЕ пособничеством преступлениям Киева
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала молчание Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ по военным преступлениям украинских войск пособничеством совершаемым РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T19:06
2022-03-29T19:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала молчание Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ по военным преступлениям украинских войск пособничеством совершаемым злодеяниям."Они молчат. Никак не реагируют на эти военные преступления и грубейшие нарушения международного гуманитарного права", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ по поводу видеороликов, в которых украинские бойцы издеваются над попавшими в плен российскими военнослужащими. По ее словам, "такое молчание – это пособничество совершаемым злодеяниям. Пособничество – это тоже преступление".Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой показано, как российским военнопленным простреливают ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 27 марта поручил установить все обстоятельства жестокого обращения с пленными военнослужащими РФ.
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780548410.html
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, ситуация в днр и лнр
19:06 29.03.2022
 
В МИД назвали молчание БДИПЧ ОБСЕ пособничеством преступлениям Киева

Захарова назвала молчание Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ пособничеством преступлениям Киева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала молчание Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ по военным преступлениям украинских войск пособничеством совершаемым злодеяниям.
"Они молчат. Никак не реагируют на эти военные преступления и грубейшие нарушения международного гуманитарного права", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ по поводу видеороликов, в которых украинские бойцы издеваются над попавшими в плен российскими военнослужащими. По ее словам, "такое молчание – это пособничество совершаемым злодеяниям. Пособничество – это тоже преступление".
Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой показано, как российским военнопленным простреливают ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 27 марта поручил установить все обстоятельства жестокого обращения с пленными военнослужащими РФ.
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