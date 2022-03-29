https://ria.ru/20220329/ukraina-1780745219.html
В МИД назвали молчание БДИПЧ ОБСЕ пособничеством преступлениям Киева
В МИД назвали молчание БДИПЧ ОБСЕ пособничеством преступлениям Киева - РИА Новости, 29.03.2022
В МИД назвали молчание БДИПЧ ОБСЕ пособничеством преступлениям Киева
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала молчание Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ по военным преступлениям украинских войск пособничеством совершаемым РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T19:06
2022-03-29T19:06
2022-03-29T19:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала молчание Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ по военным преступлениям украинских войск пособничеством совершаемым злодеяниям."Они молчат. Никак не реагируют на эти военные преступления и грубейшие нарушения международного гуманитарного права", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ по поводу видеороликов, в которых украинские бойцы издеваются над попавшими в плен российскими военнослужащими. По ее словам, "такое молчание – это пособничество совершаемым злодеяниям. Пособничество – это тоже преступление".Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой показано, как российским военнопленным простреливают ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 27 марта поручил установить все обстоятельства жестокого обращения с пленными военнослужащими РФ.
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780548410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, ситуация в днр и лнр
В МИД назвали молчание БДИПЧ ОБСЕ пособничеством преступлениям Киева
Захарова назвала молчание Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ пособничеством преступлениям Киева