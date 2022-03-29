https://ria.ru/20220329/ukraina-1780707395.html

Москва фиксирует преступления против российских военнопленных на Украине

Москва фиксирует преступления против российских военнопленных на Украине - РИА Новости, 29.03.2022

Москва фиксирует преступления против российских военнопленных на Украине

Москва фиксирует все преступления в отношении российских военнопленных на Украине, виновные будут привлечены к ответственности, заявила официальный... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:12

2022-03-29T16:12

2022-03-29T16:12

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва фиксирует все преступления в отношении российских военнопленных на Украине, виновные будут привлечены к ответственности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой показано, как российским военнопленным простреливают ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 27 марта поручил установить все обстоятельства жестокого обращения с пленными военнослужащими РФ."Все эти военные преступления (в отношении российских военнопленных - ред.) тщательно фиксируются, виновные будут привлечены к ответственности", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, кадры с обращением с российскими военнопленными на Украине показывают "звериную сущность" и "животную жестокость" украинских батальонов.Кроме того, на том же брифинге она, в частности, заявила, что Москва требует от Киева освобождения четырех сотрудников дочернего предприятия "Росатома". В соответствии с контрактными обязательствами они доставили специальный груз на Ровенскую АЭС и больше месяца удерживаются украинской стороной, напомнила Захарова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220329/pytki-1780702545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр бастрыкин, владимир путин, харьковская область, россия, киев, ровенская аэс, вооруженные силы рф, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"