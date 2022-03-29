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Москва фиксирует преступления против российских военнопленных на Украине - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/ukraina-1780707395.html
Москва фиксирует преступления против российских военнопленных на Украине
Москва фиксирует преступления против российских военнопленных на Украине - РИА Новости, 29.03.2022
Москва фиксирует преступления против российских военнопленных на Украине
Москва фиксирует все преступления в отношении российских военнопленных на Украине, виновные будут привлечены к ответственности, заявила официальный... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:12
2022-03-29T16:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр бастрыкин
владимир путин
харьковская область
россия
киев
ровенская аэс
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва фиксирует все преступления в отношении российских военнопленных на Украине, виновные будут привлечены к ответственности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой показано, как российским военнопленным простреливают ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 27 марта поручил установить все обстоятельства жестокого обращения с пленными военнослужащими РФ."Все эти военные преступления (в отношении российских военнопленных - ред.) тщательно фиксируются, виновные будут привлечены к ответственности", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, кадры с обращением с российскими военнопленными на Украине показывают "звериную сущность" и "животную жестокость" украинских батальонов.Кроме того, на том же брифинге она, в частности, заявила, что Москва требует от Киева освобождения четырех сотрудников дочернего предприятия "Росатома". В соответствии с контрактными обязательствами они доставили специальный груз на Ровенскую АЭС и больше месяца удерживаются украинской стороной, напомнила Захарова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, александр бастрыкин, владимир путин, харьковская область, россия, киев, ровенская аэс, вооруженные силы рф, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
16:12 29.03.2022
 
Москва фиксирует преступления против российских военнопленных на Украине

Захарова заявила, что Москва фиксирует все преступления против военнопленных на Украине

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва фиксирует все преступления в отношении российских военнопленных на Украине, виновные будут привлечены к ответственности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой показано, как российским военнопленным простреливают ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 27 марта поручил установить все обстоятельства жестокого обращения с пленными военнослужащими РФ.
Военнослужащий ДНР в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
15:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Спецназ захватил причастных к пыткам российских пленных на Украине
"Все эти военные преступления (в отношении российских военнопленных - ред.) тщательно фиксируются, виновные будут привлечены к ответственности", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, кадры с обращением с российскими военнопленными на Украине показывают "звериную сущность" и "животную жестокость" украинских батальонов.
Кроме того, на том же брифинге она, в частности, заявила, что Москва требует от Киева освобождения четырех сотрудников дочернего предприятия "Росатома". В соответствии с контрактными обязательствами они доставили специальный груз на Ровенскую АЭС и больше месяца удерживаются украинской стороной, напомнила Захарова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
14:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны призвали Украину исключить пытки российских пленных
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлександр БастрыкинВладимир ПутинХарьковская областьРоссияКиевРовенская АЭСВооруженные силы РФГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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