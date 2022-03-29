https://ria.ru/20220329/ukraina-1780667226.html
Патрушев назвал важным вернуть Украине "подлинное народовластие"
Патрушев назвал важным вернуть Украине "подлинное народовластие" - РИА Новости, 29.03.2022
Патрушев назвал важным вернуть Украине "подлинное народовластие"
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о необходимости вернуть Украине подлинное народовластие, освободить жителей страны от угнетения со... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:03
2022-03-29T14:03
2022-03-29T14:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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совет безопасности рф
николай патрушев
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о необходимости вернуть Украине подлинное народовластие, освободить жителей страны от угнетения со стороны зверей в человеческом обличье."Сегодня так важно вернуть Украине подлинное народовластие, освободить жителей страны от угнетения бесчинствующих на украинской земле фанатиков, карателей, настоящих зверей в человеческом обличье", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". "Сегодня Россия на Украине разгребает авгиевы конюшни, которые были созданы США и их европейскими приспешниками", - добавил он.Патрушев напомнил, что восемь лет Европа не обращала внимания на войну, которую киевский режим вел против мирных жителей Донецкой и Луганской областей, но "всполошилась, когда Россия решила войну прекратить"."Европа закрывала глаза на заявления Киева о силовом захвате Крыма и Кубани, но проснулась, когда наше государство решило искоренить очаг неонацизма на славянской земле", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780576114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, совет безопасности рф, николай патрушев, украина, ситуация в днр и лнр
Патрушев назвал важным вернуть Украине "подлинное народовластие"
Секретарь Совбеза Патрушев: важно вернуть Украине подлинное народовластие