https://ria.ru/20220329/ukraina-1780667226.html

Патрушев назвал важным вернуть Украине "подлинное народовластие"

Патрушев назвал важным вернуть Украине "подлинное народовластие" - РИА Новости, 29.03.2022

Патрушев назвал важным вернуть Украине "подлинное народовластие"

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о необходимости вернуть Украине подлинное народовластие, освободить жителей страны от угнетения со... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:03

2022-03-29T14:03

2022-03-29T14:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

совет безопасности рф

николай патрушев

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о необходимости вернуть Украине подлинное народовластие, освободить жителей страны от угнетения со стороны зверей в человеческом обличье."Сегодня так важно вернуть Украине подлинное народовластие, освободить жителей страны от угнетения бесчинствующих на украинской земле фанатиков, карателей, настоящих зверей в человеческом обличье", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". "Сегодня Россия на Украине разгребает авгиевы конюшни, которые были созданы США и их европейскими приспешниками", - добавил он.Патрушев напомнил, что восемь лет Европа не обращала внимания на войну, которую киевский режим вел против мирных жителей Донецкой и Луганской областей, но "всполошилась, когда Россия решила войну прекратить"."Европа закрывала глаза на заявления Киева о силовом захвате Крыма и Кубани, но проснулась, когда наше государство решило искоренить очаг неонацизма на славянской земле", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780576114.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, совет безопасности рф, николай патрушев, украина, ситуация в днр и лнр