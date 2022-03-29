https://ria.ru/20220329/ukraina-1780645810.html

Международные авиалинии Украины продлили приостановку рейсов

Международные авиалинии Украины продлили приостановку рейсов - РИА Новости, 29.03.2022

Международные авиалинии Украины продлили приостановку рейсов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" продлила приостановку регулярных и чартерных рейсов из страны и в страну до конца мая, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:42

2022-03-29T12:42

2022-03-29T12:48

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" продлила приостановку регулярных и чартерных рейсов из страны и в страну до конца мая, сообщили в пресс-службе компании."Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", учитывая текущую военно-политическую ситуацию, пролонгирует приостановление регулярных и чартерных рейсов из/в Украину до 23.59 (совпадает с мск) 31 мая 2022 года по киевскому времени", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220224/lufthansa-1774702090.html

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774650000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, донбасс