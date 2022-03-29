12:42 29.03.2022 (обновлено: 12:48 29.03.2022)
Международные авиалинии Украины продлили приостановку рейсов
Международные авиалинии Украины продлили приостановку рейсов до конца мая
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИнформационно-сервисный центр авиакомпании "Международные авиалинии Украины"
Информационно-сервисный центр авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" продлила приостановку регулярных и чартерных рейсов из страны и в страну до конца мая, сообщили в пресс-службе компании.
"Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", учитывая текущую военно-политическую ситуацию, пролонгирует приостановление регулярных и чартерных рейсов из/в Украину до 23.59 (совпадает с мск) 31 мая 2022 года по киевскому времени", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.