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Бастрыкин поручил расследовать нападение на священника на Украине - РИА Новости, 29.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/ukraina-1780612099.html
Бастрыкин поручил расследовать нападение на священника на Украине
Бастрыкин поручил расследовать нападение на священника на Украине - РИА Новости, 29.03.2022
Бастрыкин поручил расследовать нападение на священника на Украине
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать нападение националистов на православного священника прямо в храме в... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:29
2022-03-29T10:36
обострение ситуации в днр и лнр
россия
черкасская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
московский патриархат
украинская православная церковь
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать нападение националистов на православного священника прямо в храме в Черкасской области Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил центральному аппарату расследовать обстоятельства применения насилия к священнику православной церкви на Украине... В соответствии с поручением главы ведомства следствием принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению этого преступления, и их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.По имеющимся данным, вооруженные украинские националисты силой вывели священника Украинской православной церкви Московского патриархата из храма, фактически похитив его. Добавляется, что в ходе инцидента пострадали и прихожане, а преступление совершено представителями территориальной обороны Украины в Черкасской области.
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россия, черкасская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), московский патриархат, украинская православная церковь
10:29 29.03.2022 (обновлено: 10:36 29.03.2022)
 
Бастрыкин поручил расследовать нападение на священника на Украине

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать нападение националистов на священника на Украине

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать нападение националистов на православного священника прямо в храме в Черкасской области Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил центральному аппарату расследовать обстоятельства применения насилия к священнику православной церкви на Украине... В соответствии с поручением главы ведомства следствием принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению этого преступления, и их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
По имеющимся данным, вооруженные украинские националисты силой вывели священника Украинской православной церкви Московского патриархата из храма, фактически похитив его. Добавляется, что в ходе инцидента пострадали и прихожане, а преступление совершено представителями территориальной обороны Украины в Черкасской области.
Последствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияЧеркасская областьУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Московский ПатриархатУкраинская православная церковь
 
 
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