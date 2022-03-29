https://ria.ru/20220329/ukraina-1780612099.html
Бастрыкин поручил расследовать нападение на священника на Украине
Бастрыкин поручил расследовать нападение на священника на Украине - РИА Новости, 29.03.2022
Бастрыкин поручил расследовать нападение на священника на Украине
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать нападение националистов на православного священника прямо в храме в... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:29
2022-03-29T10:29
2022-03-29T10:36
обострение ситуации в днр и лнр
россия
черкасская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
московский патриархат
украинская православная церковь
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать нападение националистов на православного священника прямо в храме в Черкасской области Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил центральному аппарату расследовать обстоятельства применения насилия к священнику православной церкви на Украине... В соответствии с поручением главы ведомства следствием принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению этого преступления, и их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.По имеющимся данным, вооруженные украинские националисты силой вывели священника Украинской православной церкви Московского патриархата из храма, фактически похитив его. Добавляется, что в ходе инцидента пострадали и прихожане, а преступление совершено представителями территориальной обороны Украины в Черкасской области.
https://radiosputnik.ria.ru/20220325/zhuravlevka-1780083285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черкасская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), московский патриархат, украинская православная церковь
10:29 29.03.2022 (обновлено: 10:36 29.03.2022)
Бастрыкин поручил расследовать нападение на священника на Украине
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать нападение националистов на священника на Украине