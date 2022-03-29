https://ria.ru/20220329/ukraina-1780612099.html

Бастрыкин поручил расследовать нападение на священника на Украине

Бастрыкин поручил расследовать нападение на священника на Украине - РИА Новости, 29.03.2022

Бастрыкин поручил расследовать нападение на священника на Украине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать нападение националистов на православного священника прямо в храме в... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:29

2022-03-29T10:29

2022-03-29T10:36

обострение ситуации в днр и лнр

россия

черкасская область

украина

следственный комитет россии (ск рф)

московский патриархат

украинская православная церковь

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать нападение националистов на православного священника прямо в храме в Черкасской области Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил центральному аппарату расследовать обстоятельства применения насилия к священнику православной церкви на Украине... В соответствии с поручением главы ведомства следствием принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению этого преступления, и их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.По имеющимся данным, вооруженные украинские националисты силой вывели священника Украинской православной церкви Московского патриархата из храма, фактически похитив его. Добавляется, что в ходе инцидента пострадали и прихожане, а преступление совершено представителями территориальной обороны Украины в Черкасской области.

https://radiosputnik.ria.ru/20220325/zhuravlevka-1780083285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, черкасская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), московский патриархат, украинская православная церковь