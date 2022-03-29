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В Минэнерго считают, что Польша не сразу откажется от российского угля

В Минэнерго считают, что Польша не сразу откажется от российского угля - РИА Новости, 29.03.2022

В Минэнерго считают, что Польша не сразу откажется от российского угля

Одномоментная замена Польшей российского угля на другой маловероятна, переход будет растянут во времени, сообщило Минэнерго РФ. Ранее пресс-секретарь кабинета... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T19:16

2022-03-29T19:16

2022-03-29T19:26

польша

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Одномоментная замена Польшей российского угля на другой маловероятна, переход будет растянут во времени, сообщило Минэнерго РФ. Ранее пресс-секретарь кабинета министров Польши Петр Мюллер сообщил, что страна введет запрет на импорт угля из России."Одномоментная замена российского угля на любой другой, с учётом аналогичных характеристик как самого угля, так и характеристик польского оборудования энергетических и тепловых станций, - маловероятна", - говорится в сообщении Минэнерго. "Поэтому переход, если он состоится, будет растянут во времени, а учитывая логистический фактор, обойдется Польше ощутимо дороже", - добавляет ведомство.Минэнерго также отмечает, что из сообщений польской стороны нет ясности, как по срокам принятия изменений в соответствующее законодательство, так и по срокам самого перехода.

https://ria.ru/20220321/gaz-1779214020.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), санкции в отношении россии, россия