https://ria.ru/20220329/ugol-1780747056.html
В Минэнерго считают, что Польша не сразу откажется от российского угля
В Минэнерго считают, что Польша не сразу откажется от российского угля - РИА Новости, 29.03.2022
В Минэнерго считают, что Польша не сразу откажется от российского угля
Одномоментная замена Польшей российского угля на другой маловероятна, переход будет растянут во времени, сообщило Минэнерго РФ. Ранее пресс-секретарь кабинета... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T19:16
2022-03-29T19:16
2022-03-29T19:26
польша
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Одномоментная замена Польшей российского угля на другой маловероятна, переход будет растянут во времени, сообщило Минэнерго РФ. Ранее пресс-секретарь кабинета министров Польши Петр Мюллер сообщил, что страна введет запрет на импорт угля из России."Одномоментная замена российского угля на любой другой, с учётом аналогичных характеристик как самого угля, так и характеристик польского оборудования энергетических и тепловых станций, - маловероятна", - говорится в сообщении Минэнерго. "Поэтому переход, если он состоится, будет растянут во времени, а учитывая логистический фактор, обойдется Польше ощутимо дороже", - добавляет ведомство.Минэнерго также отмечает, что из сообщений польской стороны нет ясности, как по срокам принятия изменений в соответствующее законодательство, так и по срокам самого перехода.
https://ria.ru/20220321/gaz-1779214020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), санкции в отношении россии, россия
19:16 29.03.2022 (обновлено: 19:26 29.03.2022)
В Минэнерго считают, что Польша не сразу откажется от российского угля
Минэнерго: переход Польши с российского угля на другой растянется по времени