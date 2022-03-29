https://ria.ru/20220329/ubiystvo-1780726790.html

СК возбудил дело о покушении на убийство пленных украинскими военными

СК возбудил дело о покушении на убийство пленных украинскими военными - РИА Новости, 29.03.2022

СК возбудил дело о покушении на убийство пленных украинскими военными

Следственный комитет России заявил, что возбудил дело о покушении на жестокое убийство украинскими военными не менее восьми "задержанных". РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:24

2022-03-29T17:24

2022-03-29T17:32

обострение ситуации в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

россия

украина

харьковская область

александр бастрыкин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Следственный комитет России заявил, что возбудил дело о покушении на жестокое убийство украинскими военными не менее восьми "задержанных".Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ."Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а", "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с особой жестокостью)... Следственным комитетом России принимаются все исчерпывающие меры, направленные на установление лиц, причастных к этому преступлению", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ. По данным следствия, не позднее 27 марта украинские военные совершили покушение на убийство с особой жестокостью не менее восьми задержанных, избив их, а также несколько раз выстрелив.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/pytki-1780702545.html

https://ria.ru/20220328/pytki-1780436128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

следственный комитет россии (ск рф), в мире, россия, украина, харьковская область, александр бастрыкин, ситуация в днр и лнр