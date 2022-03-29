09:46 29.03.2022 (обновлено: 10:46 29.03.2022)
Продление конфликта России и Украины никому не выгодно, заявил Эрдоган
Глава Турции Эрдоган заявил, что продление конфликта России и Украины никому не выгодно
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле. 29 марта 2022
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле. 29 марта 2022
СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что продление конфликта между Россией и Украиной никому не выгодно.
"Пришла пора, чтобы переговоры принесли результат. В Турции мы искренне этого желаем и готовы содействовать", - сказал Эрдоган в своем обращении к делегациям России и Украины перед их переговорами в Стамбуле.
"Эти переговоры (в Стамбуле) могут содействовать встрече лидеров России и Украины. Турция готова принять эту встречу", - сказал турецкий лидер.
Ранее канцелярия президента Турции сообщила, что в ходе переговоров по телефону лидеры Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о встрече переговорных делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эти переговоры стартуют 29 марта. Ожидается, что переговоры начнутся в 10.30 утра (совпадает с мск) и пройдут в президентской резиденции в Долмабахче.