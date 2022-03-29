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Продление конфликта России и Украины никому не выгодно, заявил Эрдоган - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/turtsiya-1780603943.html
Продление конфликта России и Украины никому не выгодно, заявил Эрдоган
Продление конфликта России и Украины никому не выгодно, заявил Эрдоган - РИА Новости, 29.03.2022
Продление конфликта России и Украины никому не выгодно, заявил Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что продление конфликта между Россией и Украиной никому не выгодно. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T09:46
2022-03-29T10:46
турция
россия
украина
реджеп тайип эрдоган
в мире
стамбул
обострение ситуации в днр и лнр
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что продление конфликта между Россией и Украиной никому не выгодно."Продление конфликта никому не выгодно. В войне не бывает победителей", - сказал Эрдоган в своем обращении к делегациям России и Украины на их встрече в Стамбуле."Пришла пора, чтобы переговоры принесли результат. В Турции мы искренне этого желаем и готовы содействовать", - сказал Эрдоган в своем обращении к делегациям России и Украины перед их переговорами в Стамбуле.Ранее канцелярия президента Турции сообщила, что в ходе переговоров по телефону лидеры Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о встрече переговорных делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эти переговоры стартуют 29 марта. Ожидается, что переговоры начнутся в 10.30 утра (совпадает с мск) и пройдут в президентской резиденции в Долмабахче.
https://ria.ru/20220329/delegatsiya-1780603405.html
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турция, россия, украина, реджеп тайип эрдоган, в мире, стамбул
09:46 29.03.2022 (обновлено: 10:46 29.03.2022)
 
Продление конфликта России и Украины никому не выгодно, заявил Эрдоган

Глава Турции Эрдоган заявил, что продление конфликта России и Украины никому не выгодно

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле. 29 марта 2022
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле. 29 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле. 29 марта 2022
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что продление конфликта между Россией и Украиной никому не выгодно.
"Продление конфликта никому не выгодно. В войне не бывает победителей", - сказал Эрдоган в своем обращении к делегациям России и Украины на их встрече в Стамбуле.
Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
09:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в Стамбуле
"Пришла пора, чтобы переговоры принесли результат. В Турции мы искренне этого желаем и готовы содействовать", - сказал Эрдоган в своем обращении к делегациям России и Украины перед их переговорами в Стамбуле.
"Эти переговоры (в Стамбуле) могут содействовать встрече лидеров России и Украины. Турция готова принять эту встречу", - сказал турецкий лидер.
Ранее канцелярия президента Турции сообщила, что в ходе переговоров по телефону лидеры Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о встрече переговорных делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эти переговоры стартуют 29 марта. Ожидается, что переговоры начнутся в 10.30 утра (совпадает с мск) и пройдут в президентской резиденции в Долмабахче.
Стол, за которым пройдут российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
09:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией, сообщил источник
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРТурцияРоссияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреСтамбул
 
 
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