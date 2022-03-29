https://ria.ru/20220329/turtsiya-1780603943.html

Продление конфликта России и Украины никому не выгодно, заявил Эрдоган

Продление конфликта России и Украины никому не выгодно, заявил Эрдоган - РИА Новости, 29.03.2022

Продление конфликта России и Украины никому не выгодно, заявил Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что продление конфликта между Россией и Украиной никому не выгодно. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T09:46

2022-03-29T09:46

2022-03-29T10:46

турция

россия

украина

реджеп тайип эрдоган

в мире

стамбул

обострение ситуации в днр и лнр

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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что продление конфликта между Россией и Украиной никому не выгодно."Продление конфликта никому не выгодно. В войне не бывает победителей", - сказал Эрдоган в своем обращении к делегациям России и Украины на их встрече в Стамбуле."Пришла пора, чтобы переговоры принесли результат. В Турции мы искренне этого желаем и готовы содействовать", - сказал Эрдоган в своем обращении к делегациям России и Украины перед их переговорами в Стамбуле.Ранее канцелярия президента Турции сообщила, что в ходе переговоров по телефону лидеры Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о встрече переговорных делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эти переговоры стартуют 29 марта. Ожидается, что переговоры начнутся в 10.30 утра (совпадает с мск) и пройдут в президентской резиденции в Долмабахче.

https://ria.ru/20220329/delegatsiya-1780603405.html

https://ria.ru/20220329/delegatsiya-1780602143.html

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Дарья Буймова

турция, россия, украина, реджеп тайип эрдоган, в мире, стамбул