https://ria.ru/20220329/tovary-1780689202.html

Мишустин призвал обеспечить доступность товаров на внутреннем рынке

Мишустин призвал обеспечить доступность товаров на внутреннем рынке - РИА Новости, 29.03.2022

Мишустин призвал обеспечить доступность товаров на внутреннем рынке

Необходимо обеспечить доступность товаров на внутрироссийском рынке, стране нужно некоторое время, чтобы адаптироваться, власти сейчас занимаются решением... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:09

2022-03-29T15:09

2022-03-29T15:26

михаил мишустин

экономика

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778654670_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_3c949d12255f72ec877432f4da597dd6.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Необходимо обеспечить доступность товаров на внутрироссийском рынке, стране нужно некоторое время, чтобы адаптироваться, власти сейчас занимаются решением логистических проблем, которые привели к всплескам цен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В первую очередь надо обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. Мы здесь решаем логистические проблемы, которые привели к всплескам цен. Конечно, стране нужно некоторое время, чтобы адаптироваться", - сказал Мишустин на встрече с представителями фракции КПРФ в преддверии отчета в Госдуме.

https://ria.ru/20220317/tseny-1778657245.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, экономика, госдума рф