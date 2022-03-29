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Мишустин призвал обеспечить доступность товаров на внутреннем рынке - РИА Новости, 29.03.2022
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Мишустин призвал обеспечить доступность товаров на внутреннем рынке
Мишустин призвал обеспечить доступность товаров на внутреннем рынке - РИА Новости, 29.03.2022
Мишустин призвал обеспечить доступность товаров на внутреннем рынке
Необходимо обеспечить доступность товаров на внутрироссийском рынке, стране нужно некоторое время, чтобы адаптироваться, власти сейчас занимаются решением... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:09
2022-03-29T15:26
михаил мишустин
экономика
госдума рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Необходимо обеспечить доступность товаров на внутрироссийском рынке, стране нужно некоторое время, чтобы адаптироваться, власти сейчас занимаются решением логистических проблем, которые привели к всплескам цен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В первую очередь надо обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. Мы здесь решаем логистические проблемы, которые привели к всплескам цен. Конечно, стране нужно некоторое время, чтобы адаптироваться", - сказал Мишустин на встрече с представителями фракции КПРФ в преддверии отчета в Госдуме.
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михаил мишустин, экономика, госдума рф
15:09 29.03.2022 (обновлено: 15:26 29.03.2022)
 
Мишустин призвал обеспечить доступность товаров на внутреннем рынке

Премьер Мишустин призвал обеспечить доступность товаров на внутрироссийском рынке

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатели в гипермаркете в Москве
Покупатели в гипермаркете в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Покупатели в гипермаркете в Москве
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Необходимо обеспечить доступность товаров на внутрироссийском рынке, стране нужно некоторое время, чтобы адаптироваться, власти сейчас занимаются решением логистических проблем, которые привели к всплескам цен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В первую очередь надо обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. Мы здесь решаем логистические проблемы, которые привели к всплескам цен. Конечно, стране нужно некоторое время, чтобы адаптироваться", - сказал Мишустин на встрече с представителями фракции КПРФ в преддверии отчета в Госдуме.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Михаил МишустинЭкономикаГосдума РФ
 
 
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