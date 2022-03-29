https://ria.ru/20220329/tekhnologii-1780604339.html

В России запустят аналог Google Play

В России запустят аналог Google Play - РИА Новости, 29.03.2022

В России запустят аналог Google Play

АНО "Цифровые платформы" разрабатывает аналог магазина приложений для Android Google Play под названием NashStore, его запуск запланирован на 9 мая, сообщил РИА РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T09:50

2022-03-29T09:50

2022-03-29T11:16

общество

технологии

ано "цифровые платформы"

google

google android

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. АНО "Цифровые платформы" разрабатывает аналог магазина приложений для Android Google Play под названием NashStore, его запуск запланирован на 9 мая, сообщил РИА Новости директор по проектам организации Владимир Зыков."К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore", — сказал Зыков.Он уточнил, что NashStore — это магазин приложений для Android. Из него пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки."Сейчас с АНО "Цифровые платформы" по созданию магазина приложений сотрудничают более 700 компаний, и все желающие могут подать заявку на включение их софта в NashStore через официальный сайт NashStore.ru", — добавил Зыков.По его словам, команда "Цифровых платформ" работает над различными способами оплаты за приложения, которые будут совместимы с российскими картами "Мир". Планируемая дата запуска магазина приложений NashStore — 9 мая.

https://ria.ru/20220316/rossgram-1778491964.html

https://realty.ria.ru/20211228/bookingcom-1765755729.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, ано "цифровые платформы", google, google android, санкции в отношении россии