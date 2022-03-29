09:50 29.03.2022 (обновлено: 11:16 29.03.2022)
В России запустят аналог Google Play
В России к 9 мая запустят аналог Google Play под названием NashStore
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. АНО "Цифровые платформы" разрабатывает аналог магазина приложений для Android Google Play под названием NashStore, его запуск запланирован на 9 мая, сообщил РИА Новости директор по проектам организации Владимир Зыков.
"К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore", — сказал Зыков.
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Он уточнил, что NashStore — это магазин приложений для Android. Из него пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки.
"Сейчас с АНО "Цифровые платформы" по созданию магазина приложений сотрудничают более 700 компаний, и все желающие могут подать заявку на включение их софта в NashStore через официальный сайт NashStore.ru", — добавил Зыков.
По его словам, команда "Цифровых платформ" работает над различными способами оплаты за приложения, которые будут совместимы с российскими картами "Мир". Планируемая дата запуска магазина приложений NashStore — 9 мая.
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