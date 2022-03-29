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В России запустят аналог Google Play - РИА Новости, 29.03.2022
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В России запустят аналог Google Play
В России запустят аналог Google Play - РИА Новости, 29.03.2022
В России запустят аналог Google Play
АНО "Цифровые платформы" разрабатывает аналог магазина приложений для Android Google Play под названием NashStore, его запуск запланирован на 9 мая, сообщил РИА РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T09:50
2022-03-29T11:16
общество
технологии
ано "цифровые платформы"
google
google android
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. АНО "Цифровые платформы" разрабатывает аналог магазина приложений для Android Google Play под названием NashStore, его запуск запланирован на 9 мая, сообщил РИА Новости директор по проектам организации Владимир Зыков."К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore", — сказал Зыков.Он уточнил, что NashStore — это магазин приложений для Android. Из него пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки."Сейчас с АНО "Цифровые платформы" по созданию магазина приложений сотрудничают более 700 компаний, и все желающие могут подать заявку на включение их софта в NashStore через официальный сайт NashStore.ru", — добавил Зыков.По его словам, команда "Цифровых платформ" работает над различными способами оплаты за приложения, которые будут совместимы с российскими картами "Мир". Планируемая дата запуска магазина приложений NashStore — 9 мая.
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общество, технологии, ано "цифровые платформы", google, google android, санкции в отношении россии
09:50 29.03.2022 (обновлено: 11:16 29.03.2022)
 
В России запустят аналог Google Play

В России к 9 мая запустят аналог Google Play под названием NashStore

© Depositphotos / HayDmitriyМолодые люди изучают настройки смартфонов
Молодые люди изучают настройки смартфонов - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
Молодые люди изучают настройки смартфонов . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. АНО "Цифровые платформы" разрабатывает аналог магазина приложений для Android Google Play под названием NashStore, его запуск запланирован на 9 мая, сообщил РИА Новости директор по проектам организации Владимир Зыков.
"К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore", — сказал Зыков.
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Он уточнил, что NashStore — это магазин приложений для Android. Из него пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки.
"Сейчас с АНО "Цифровые платформы" по созданию магазина приложений сотрудничают более 700 компаний, и все желающие могут подать заявку на включение их софта в NashStore через официальный сайт NashStore.ru", — добавил Зыков.
По его словам, команда "Цифровых платформ" работает над различными способами оплаты за приложения, которые будут совместимы с российскими картами "Мир". Планируемая дата запуска магазина приложений NashStore — 9 мая.
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ОбществоТехнологииАНО "Цифровые платформы"GoogleGoogle AndroidСанкции в отношении России
 
 
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