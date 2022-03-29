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Погибший на Украине уроженец Татарстана удостоен звания Героя России - РИА Новости, 29.03.2022
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Погибший на Украине уроженец Татарстана удостоен звания Героя России
Погибший на Украине уроженец Татарстана удостоен звания Героя России - РИА Новости, 29.03.2022
Погибший на Украине уроженец Татарстана удостоен звания Героя России
Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным уроженца республики Дамира Исламова, погибшего в ходе спецоперации на Украине и... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:07
2022-03-29T11:23
республика татарстан
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным уроженца республики Дамира Исламова, погибшего в ходе спецоперации на Украине и удостоенного посмертно звания Героя России."Искренние слова соболезнования родным и близким старшего лейтенанта Дамира Исламова - уроженца Лениногорска, выпускника Казанского танкового училища. В ходе специальной военной операции на Украине экипаж его танка нанес серьезный урон противнику, вступил в неравный бой с пятью танками, уничтожив четыре из них", - написал Минниханов в своем Telegram-канале.В ходе дальнейшего развития наступления боевая машина Исламова была подбита."За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Дамиру Исламову присвоено звание Героя России (посмертно). Его пример служения Отечеству навсегда останется в нашей памяти", - отметил глава республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По данным Минобороны на 25 марта, в ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысячи ранены.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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рустам минниханов
11:07 29.03.2022 (обновлено: 11:23 29.03.2022)
 

Погибший на Украине уроженец Татарстана удостоен звания Героя России

© РИА Новости / Виталий ТимкивВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КАЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным уроженца республики Дамира Исламова, погибшего в ходе спецоперации на Украине и удостоенного посмертно звания Героя России.
"Искренние слова соболезнования родным и близким старшего лейтенанта Дамира Исламова - уроженца Лениногорска, выпускника Казанского танкового училища. В ходе специальной военной операции на Украине экипаж его танка нанес серьезный урон противнику, вступил в неравный бой с пятью танками, уничтожив четыре из них", - написал Минниханов в своем Telegram-канале.
Казань - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 16:31Республика Татарстан
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В ходе дальнейшего развития наступления боевая машина Исламова была подбита.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Дамиру Исламову присвоено звание Героя России (посмертно). Его пример служения Отечеству навсегда останется в нашей памяти", - отметил глава республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По данным Минобороны на 25 марта, в ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысячи ранены.
Военнослужащий РФ, погибший в ходе спецоперации на Украине и удостоенный посмертно звания Героя России Дамир Исламов
Военнослужащий РФ, погибший в ходе спецоперации на Украине и удостоенный посмертно звания Героя России Дамир Исламов
Военнослужащий РФ, погибший в ходе спецоперации на Украине и удостоенный посмертно звания Героя России Дамир Исламов
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Республика ТатарстанРустам Минниханов
 
 
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