https://ria.ru/20220329/tatarstan-1780615894.html

Погибший на Украине уроженец Татарстана удостоен звания Героя России

Погибший на Украине уроженец Татарстана удостоен звания Героя России - РИА Новости, 29.03.2022

Погибший на Украине уроженец Татарстана удостоен звания Героя России

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным уроженца республики Дамира Исламова, погибшего в ходе спецоперации на Украине и... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:07

2022-03-29T11:07

2022-03-29T11:23

республика татарстан

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным уроженца республики Дамира Исламова, погибшего в ходе спецоперации на Украине и удостоенного посмертно звания Героя России."Искренние слова соболезнования родным и близким старшего лейтенанта Дамира Исламова - уроженца Лениногорска, выпускника Казанского танкового училища. В ходе специальной военной операции на Украине экипаж его танка нанес серьезный урон противнику, вступил в неравный бой с пятью танками, уничтожив четыре из них", - написал Минниханов в своем Telegram-канале.В ходе дальнейшего развития наступления боевая машина Исламова была подбита."За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Дамиру Исламову присвоено звание Героя России (посмертно). Его пример служения Отечеству навсегда останется в нашей памяти", - отметил глава республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По данным Минобороны на 25 марта, в ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысячи ранены.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220324/importozameschenie-1779888285.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рустам минниханов