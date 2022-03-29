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В Приморье сахалинский сухогруз сел на мель - РИА Новости, 29.03.2022
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В Приморье сахалинский сухогруз сел на мель
В Приморье сахалинский сухогруз сел на мель - РИА Новости, 29.03.2022
В Приморье сахалинский сухогруз сел на мель
Сахалинское судно "Виктор" село на мель в Тернейском районе Приморья, экипаж эвакуирован, утечки топлива нет, сообщил РИА Новости представитель морского... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T07:54
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происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Сахалинское судно "Виктор" село на мель в Тернейском районе Приморья, экипаж эвакуирован, утечки топлива нет, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Южно-Сахалинск"."Судно село на мель у села Малая Кема, недалеко от берега. Утечки топлива нет, никто не пострадал, экипаж снят и доставлен на берег", - сказал собеседник.По его словам, груза на борту нет, на судне – 7 тонн топлива. Сухогруз не поврежден. Его будут снимать с мели, когда пройдет циклон, добавил собеседник.
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происшествия, россия
07:54 29.03.2022 (обновлено: 07:59 29.03.2022)
 
В Приморье сахалинский сухогруз сел на мель

В Приморье сахалинское судно "Виктор" село на мель, экипаж эвакуирован

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСухогруз
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Сухогруз
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Сахалинское судно "Виктор" село на мель в Тернейском районе Приморья, экипаж эвакуирован, утечки топлива нет, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Южно-Сахалинск".
"Судно село на мель у села Малая Кема, недалеко от берега. Утечки топлива нет, никто не пострадал, экипаж снят и доставлен на берег", - сказал собеседник.
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По его словам, груза на борту нет, на судне – 7 тонн топлива. Сухогруз не поврежден. Его будут снимать с мели, когда пройдет циклон, добавил собеседник.
 
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