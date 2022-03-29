https://ria.ru/20220329/sukhogruz-1780593424.html

В Приморье сахалинский сухогруз сел на мель

В Приморье сахалинский сухогруз сел на мель - РИА Новости, 29.03.2022

В Приморье сахалинский сухогруз сел на мель

Сахалинское судно "Виктор" село на мель в Тернейском районе Приморья, экипаж эвакуирован, утечки топлива нет, сообщил РИА Новости представитель морского... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T07:54

2022-03-29T07:54

2022-03-29T07:59

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Сахалинское судно "Виктор" село на мель в Тернейском районе Приморья, экипаж эвакуирован, утечки топлива нет, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Южно-Сахалинск"."Судно село на мель у села Малая Кема, недалеко от берега. Утечки топлива нет, никто не пострадал, экипаж снят и доставлен на берег", - сказал собеседник.По его словам, груза на борту нет, на судне – 7 тонн топлива. Сухогруз не поврежден. Его будут снимать с мели, когда пройдет циклон, добавил собеседник.

https://ria.ru/20220328/sudno-1780393667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия