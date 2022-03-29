https://ria.ru/20220329/sukhogruz-1780593424.html
В Приморье сахалинский сухогруз сел на мель
В Приморье сахалинский сухогруз сел на мель - РИА Новости, 29.03.2022
В Приморье сахалинский сухогруз сел на мель
Сахалинское судно "Виктор" село на мель в Тернейском районе Приморья, экипаж эвакуирован, утечки топлива нет, сообщил РИА Новости представитель морского... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T07:54
2022-03-29T07:54
2022-03-29T07:59
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Сахалинское судно "Виктор" село на мель в Тернейском районе Приморья, экипаж эвакуирован, утечки топлива нет, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Южно-Сахалинск"."Судно село на мель у села Малая Кема, недалеко от берега. Утечки топлива нет, никто не пострадал, экипаж снят и доставлен на берег", - сказал собеседник.По его словам, груза на борту нет, на судне – 7 тонн топлива. Сухогруз не поврежден. Его будут снимать с мели, когда пройдет циклон, добавил собеседник.
https://ria.ru/20220328/sudno-1780393667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
07:54 29.03.2022 (обновлено: 07:59 29.03.2022)
В Приморье сахалинский сухогруз сел на мель
В Приморье сахалинское судно "Виктор" село на мель, экипаж эвакуирован
ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Сахалинское судно "Виктор" село на мель в Тернейском районе Приморья, экипаж эвакуирован, утечки топлива нет, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Южно-Сахалинск".
"Судно село на мель у села Малая Кема, недалеко от берега. Утечки топлива нет, никто не пострадал, экипаж снят и доставлен на берег", - сказал собеседник.
По его словам, груза на борту нет, на судне – 7 тонн топлива. Сухогруз не поврежден. Его будут снимать с мели, когда пройдет циклон, добавил собеседник.