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Небензя: ВС России не создают опасности для судоходства в районе Украины - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/sudokhodstvo-1780772626.html
Небензя: ВС России не создают опасности для судоходства в районе Украины
Небензя: ВС России не создают опасности для судоходства в районе Украины - РИА Новости, 30.03.2022
Небензя: ВС России не создают опасности для судоходства в районе Украины
Вооруженные силы РФ не создают опасности для гражданского судоходства в районе Украины, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-29T23:13
2022-03-30T00:01
обострение ситуации в днр и лнр
украина
вооруженные силы рф
в мире
василий небензя
россия
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ООН, 29 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ не создают опасности для гражданского судоходства в районе Украины, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Хотели бы подчеркнуть, что со стороны России никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается. Для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море нами создан гуманитарный коридор протяженностью 80 морских миль и шириной полосы движения три мили. Время действия коридора - ежедневно с 8.00 до 19.00 мск", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20220329/sudokhodstvo-1780768643.html
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украина, вооруженные силы рф, в мире, василий небензя, россия
23:13 29.03.2022 (обновлено: 00:01 30.03.2022)
 
Небензя: ВС России не создают опасности для судоходства в районе Украины

Небензя: ВС России не создают опасности для гражданского судоходства в районе Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 29 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ не создают опасности для гражданского судоходства в районе Украины, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Хотели бы подчеркнуть, что со стороны России никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается. Для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море нами создан гуманитарный коридор протяженностью 80 морских миль и шириной полосы движения три мили. Время действия коридора - ежедневно с 8.00 до 19.00 мск", - сказал Небензя.
Моряки высаживаются на корабль Военно-морских сил Украины - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 22:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: угроза судоходству от дрейфа украинских мин сохраняется
 
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