https://ria.ru/20220329/sudokhodstvo-1780772626.html
Небензя: ВС России не создают опасности для судоходства в районе Украины
Небензя: ВС России не создают опасности для судоходства в районе Украины - РИА Новости, 30.03.2022
Небензя: ВС России не создают опасности для судоходства в районе Украины
Вооруженные силы РФ не создают опасности для гражданского судоходства в районе Украины, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-29T23:13
2022-03-29T23:13
2022-03-30T00:01
обострение ситуации в днр и лнр
украина
вооруженные силы рф
в мире
василий небензя
россия
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ООН, 29 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ не создают опасности для гражданского судоходства в районе Украины, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Хотели бы подчеркнуть, что со стороны России никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается. Для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море нами создан гуманитарный коридор протяженностью 80 морских миль и шириной полосы движения три мили. Время действия коридора - ежедневно с 8.00 до 19.00 мск", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20220329/sudokhodstvo-1780768643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы рф, в мире, василий небензя, россия
23:13 29.03.2022 (обновлено: 00:01 30.03.2022)
Небензя: ВС России не создают опасности для судоходства в районе Украины
Небензя: ВС России не создают опасности для гражданского судоходства в районе Украины