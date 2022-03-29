https://ria.ru/20220329/sudokhodstvo-1780772626.html

Небензя: ВС России не создают опасности для судоходства в районе Украины

Небензя: ВС России не создают опасности для судоходства в районе Украины - РИА Новости, 30.03.2022

Небензя: ВС России не создают опасности для судоходства в районе Украины

Вооруженные силы РФ не создают опасности для гражданского судоходства в районе Украины, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-29T23:13

2022-03-29T23:13

2022-03-30T00:01

обострение ситуации в днр и лнр

украина

вооруженные силы рф

в мире

василий небензя

россия

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ООН, 29 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ не создают опасности для гражданского судоходства в районе Украины, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Хотели бы подчеркнуть, что со стороны России никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается. Для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море нами создан гуманитарный коридор протяженностью 80 морских миль и шириной полосы движения три мили. Время действия коридора - ежедневно с 8.00 до 19.00 мск", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20220329/sudokhodstvo-1780768643.html

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, вооруженные силы рф, в мире, василий небензя, россия