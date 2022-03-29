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Минобороны: угроза судоходству от дрейфа украинских мин сохраняется - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/sudokhodstvo-1780768643.html
Минобороны: угроза судоходству от дрейфа украинских мин сохраняется
Минобороны: угроза судоходству от дрейфа украинских мин сохраняется - РИА Новости, 29.03.2022
Минобороны: угроза судоходству от дрейфа украинских мин сохраняется
Угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств по-прежнему сохраняется, Россия принимает все меры по обеспечению... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T22:16
2022-03-29T22:28
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств по-прежнему сохраняется, Россия принимает все меры по обеспечению гражданского судоходства, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По-прежнему сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Со стороны Российской Федерации принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220329/miny-1780644180.html
донецкая народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
22:16 29.03.2022 (обновлено: 22:28 29.03.2022)
 
Минобороны: угроза судоходству от дрейфа украинских мин сохраняется

Минобороны: сохраняется угроза судоходству от дрейфующих украинских мин, РФ принимает меры

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМоряки высаживаются на корабль Военно-морских сил Украины
Моряки высаживаются на корабль Военно-морских сил Украины - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Моряки высаживаются на корабль Военно-морских сил Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств по-прежнему сохраняется, Россия принимает все меры по обеспечению гражданского судоходства, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По-прежнему сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Со стороны Российской Федерации принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей", - сказал он.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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