https://ria.ru/20220329/sudno-1780597547.html

Владелец сухогруза, севшего на мель в Приморье, назвал возможную причину ЧП

Владелец сухогруза, севшего на мель в Приморье, назвал возможную причину ЧП - РИА Новости, 29.03.2022

Владелец сухогруза, севшего на мель в Приморье, назвал возможную причину ЧП

Сахалинский сухогруз "Виктор" сел на мель в Приморье, по предварительным данным, из-за шторма, сообщил РИА Новости директор корсаковской компании-судовладельца... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T08:53

2022-03-29T08:53

2022-03-29T08:53

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мар – РИА Новости. Сахалинский сухогруз "Виктор" сел на мель в Приморье, по предварительным данным, из-за шторма, сообщил РИА Новости директор корсаковской компании-судовладельца "Синяя лента" Леонид Цинковский.Ранее представитель морского спасательно-координационного центра "Южно-Сахалинск" сообщил агентству, что судно село на мель у села Малая Кема, недалеко от берега. Утечки топлива нет, на борту находились 9 человек, никто не пострадал, экипаж снят и доставлен на берег. Груза на борту нет, на судне - 7 тонн топлива. Сухогруз не поврежден. Его будет снимать с мели, когда пройдет циклон. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку."Предварительно, из-за шторма", - сказал собеседник агентства о произошедшем.По его словам, из-за шторма в Приморье сахалинский спасательный буксир "Авдейкин" подойдет к месту происшествия только в четверг утром. Директор компании подтвердил, что из членов экипажа никто не пострадал, утечки топлива не произошло.

https://ria.ru/20220329/sukhogruz-1780593424.html

https://ria.ru/20220226/mel-1775222375.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия