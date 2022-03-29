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Владелец сухогруза, севшего на мель в Приморье, назвал возможную причину ЧП - РИА Новости, 29.03.2022
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Владелец сухогруза, севшего на мель в Приморье, назвал возможную причину ЧП
Владелец сухогруза, севшего на мель в Приморье, назвал возможную причину ЧП - РИА Новости, 29.03.2022
Владелец сухогруза, севшего на мель в Приморье, назвал возможную причину ЧП
Сахалинский сухогруз "Виктор" сел на мель в Приморье, по предварительным данным, из-за шторма, сообщил РИА Новости директор корсаковской компании-судовладельца... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T08:53
2022-03-29T08:53
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мар – РИА Новости. Сахалинский сухогруз "Виктор" сел на мель в Приморье, по предварительным данным, из-за шторма, сообщил РИА Новости директор корсаковской компании-судовладельца "Синяя лента" Леонид Цинковский.Ранее представитель морского спасательно-координационного центра "Южно-Сахалинск" сообщил агентству, что судно село на мель у села Малая Кема, недалеко от берега. Утечки топлива нет, на борту находились 9 человек, никто не пострадал, экипаж снят и доставлен на берег. Груза на борту нет, на судне - 7 тонн топлива. Сухогруз не поврежден. Его будет снимать с мели, когда пройдет циклон. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку."Предварительно, из-за шторма", - сказал собеседник агентства о произошедшем.По его словам, из-за шторма в Приморье сахалинский спасательный буксир "Авдейкин" подойдет к месту происшествия только в четверг утром. Директор компании подтвердил, что из членов экипажа никто не пострадал, утечки топлива не произошло.
https://ria.ru/20220329/sukhogruz-1780593424.html
https://ria.ru/20220226/mel-1775222375.html
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происшествия
08:53 29.03.2022
 
Владелец сухогруза, севшего на мель в Приморье, назвал возможную причину ЧП

Компания "Синяя лента" заявила, что сухогруз мог сесть на мель в Приморье из-за шторма

© Фото : пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС РоссииМоре
Море - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Фото : пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС России
Море. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мар – РИА Новости. Сахалинский сухогруз "Виктор" сел на мель в Приморье, по предварительным данным, из-за шторма, сообщил РИА Новости директор корсаковской компании-судовладельца "Синяя лента" Леонид Цинковский.
Ранее представитель морского спасательно-координационного центра "Южно-Сахалинск" сообщил агентству, что судно село на мель у села Малая Кема, недалеко от берега. Утечки топлива нет, на борту находились 9 человек, никто не пострадал, экипаж снят и доставлен на берег. Груза на борту нет, на судне - 7 тонн топлива. Сухогруз не поврежден. Его будет снимать с мели, когда пройдет циклон. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку.
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
07:54
В Приморье сахалинский сухогруз сел на мель
"Предварительно, из-за шторма", - сказал собеседник агентства о произошедшем.
По его словам, из-за шторма в Приморье сахалинский спасательный буксир "Авдейкин" подойдет к месту происшествия только в четверг утром. Директор компании подтвердил, что из членов экипажа никто не пострадал, утечки топлива не произошло.
Волго-Каспийский морской судоходный канал. - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 09:58
В Астраханской области теплоход сел на мель
 
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