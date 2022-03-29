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В Тюменской области по просьбе жителей построят соцобъекты, мост и дорогу - РИА Новости, 29.03.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220329/stroitelstvo-1780654667.html
В Тюменской области по просьбе жителей построят соцобъекты, мост и дорогу
В Тюменской области по просьбе жителей построят соцобъекты, мост и дорогу - РИА Новости, 29.03.2022
В Тюменской области по просьбе жителей построят соцобъекты, мост и дорогу
Две школы, спортплощадку, амбулаторию, мост и дорогу построят в Тюменской области по просьбе сельских жителей, решение принято после приема по личным вопросам,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:07
2022-03-29T13:07
тюменская область
общество
александр моор
тобольский район
казанский район
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 29 мар - РИА Новости. Две школы, спортплощадку, амбулаторию, мост и дорогу построят в Тюменской области по просьбе сельских жителей, решение принято после приема по личным вопросам, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.Онлайн-прием губернатор провел в понедельник, вопросы по четырем из шести обращений будут сняты до конца 2022 года."Провел прием по личным вопросам. В онлайн-режиме пообщался с шестью жителями наших сельских территорий, принял ряд решений по их обращениям. ... Общение с жителями региона – неотъемлемая и очень важная часть работы. Деятельность всех региональных и муниципальных органов власти направлена на неуклонное повышение качества жизни наших земляков" - подчеркнул в посте Александр Моор.Губернатор отметил, что к 1 сентября у школы в селе Бегишево Вагайского района оборудуют современную спортплощадку, модульное здание под амбулаторию до конца года возведут в селе Малая Зоркальцева Тобольского района, медпомощь в ней будут получать более 2,8 тысячи человек.Также решено построить начальную школу с дошкольным отделением в поселке Прииртышском Тобольского района, среднюю школу в селе Казанское Вагайского района, новый мост через реку Тенис в Викуловском районе и защебенить одну из жилых улиц в поселке Новоселезнево Казанского района.В правительстве региона РИА Новости пояснили, что сдача в эксплуатацию моста и дороги запланирована на 2022 год, школу в Вагайском районе строители возведут к 1 сентября 2023 года, а в Тобольском районе - к концу 2024 года.
https://ria.ru/20220323/bolnitsa-1779617840.html
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казанский район
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общество, александр моор, тобольский район, казанский район, тюменская область
13:07 29.03.2022
 
В Тюменской области по просьбе жителей построят соцобъекты, мост и дорогу

В Тюменской области по просьбе жителей построят несколько соцобъектов, мост и дорогу

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроведение работ
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТЮМЕНЬ, 29 мар - РИА Новости. Две школы, спортплощадку, амбулаторию, мост и дорогу построят в Тюменской области по просьбе сельских жителей, решение принято после приема по личным вопросам, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
Онлайн-прием губернатор провел в понедельник, вопросы по четырем из шести обращений будут сняты до конца 2022 года.
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"Провел прием по личным вопросам. В онлайн-режиме пообщался с шестью жителями наших сельских территорий, принял ряд решений по их обращениям. ... Общение с жителями региона – неотъемлемая и очень важная часть работы. Деятельность всех региональных и муниципальных органов власти направлена на неуклонное повышение качества жизни наших земляков" - подчеркнул в посте Александр Моор.
Губернатор отметил, что к 1 сентября у школы в селе Бегишево Вагайского района оборудуют современную спортплощадку, модульное здание под амбулаторию до конца года возведут в селе Малая Зоркальцева Тобольского района, медпомощь в ней будут получать более 2,8 тысячи человек.
Также решено построить начальную школу с дошкольным отделением в поселке Прииртышском Тобольского района, среднюю школу в селе Казанское Вагайского района, новый мост через реку Тенис в Викуловском районе и защебенить одну из жилых улиц в поселке Новоселезнево Казанского района.
В правительстве региона РИА Новости пояснили, что сдача в эксплуатацию моста и дороги запланирована на 2022 год, школу в Вагайском районе строители возведут к 1 сентября 2023 года, а в Тобольском районе - к концу 2024 года.
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Тюменская областьОбществоАлександр МоорТобольский районКазанский районТюменская область
 
 
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