В Тюменской области по просьбе жителей построят соцобъекты, мост и дорогу
В Тюменской области по просьбе жителей построят несколько соцобъектов, мост и дорогу
Проведение работ
ТЮМЕНЬ, 29 мар - РИА Новости. Две школы, спортплощадку, амбулаторию, мост и дорогу построят в Тюменской области по просьбе сельских жителей, решение принято после приема по личным вопросам, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
Онлайн-прием губернатор провел в понедельник, вопросы по четырем из шести обращений будут сняты до конца 2022 года.
"Провел прием по личным вопросам. В онлайн-режиме пообщался с шестью жителями наших сельских территорий, принял ряд решений по их обращениям. ... Общение с жителями региона – неотъемлемая и очень важная часть работы. Деятельность всех региональных и муниципальных органов власти направлена на неуклонное повышение качества жизни наших земляков" - подчеркнул в посте Александр Моор.
Губернатор отметил, что к 1 сентября у школы в селе Бегишево Вагайского района оборудуют современную спортплощадку, модульное здание под амбулаторию до конца года возведут в селе Малая Зоркальцева Тобольского района, медпомощь в ней будут получать более 2,8 тысячи человек.
Также решено построить начальную школу с дошкольным отделением в поселке Прииртышском Тобольского района, среднюю школу в селе Казанское Вагайского района, новый мост через реку Тенис в Викуловском районе и защебенить одну из жилых улиц в поселке Новоселезнево Казанского района.
В правительстве региона РИА Новости пояснили, что сдача в эксплуатацию моста и дороги запланирована на 2022 год, школу в Вагайском районе строители возведут к 1 сентября 2023 года, а в Тобольском районе - к концу 2024 года.