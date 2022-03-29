https://ria.ru/20220329/stroitelstvo-1780654667.html

В Тюменской области по просьбе жителей построят соцобъекты, мост и дорогу

В Тюменской области по просьбе жителей построят соцобъекты, мост и дорогу - РИА Новости, 29.03.2022

В Тюменской области по просьбе жителей построят соцобъекты, мост и дорогу

Две школы, спортплощадку, амбулаторию, мост и дорогу построят в Тюменской области по просьбе сельских жителей, решение принято после приема по личным вопросам,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T13:07

2022-03-29T13:07

2022-03-29T13:07

тюменская область

общество

александр моор

тобольский район

казанский район

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 29 мар - РИА Новости. Две школы, спортплощадку, амбулаторию, мост и дорогу построят в Тюменской области по просьбе сельских жителей, решение принято после приема по личным вопросам, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.Онлайн-прием губернатор провел в понедельник, вопросы по четырем из шести обращений будут сняты до конца 2022 года."Провел прием по личным вопросам. В онлайн-режиме пообщался с шестью жителями наших сельских территорий, принял ряд решений по их обращениям. ... Общение с жителями региона – неотъемлемая и очень важная часть работы. Деятельность всех региональных и муниципальных органов власти направлена на неуклонное повышение качества жизни наших земляков" - подчеркнул в посте Александр Моор.Губернатор отметил, что к 1 сентября у школы в селе Бегишево Вагайского района оборудуют современную спортплощадку, модульное здание под амбулаторию до конца года возведут в селе Малая Зоркальцева Тобольского района, медпомощь в ней будут получать более 2,8 тысячи человек.Также решено построить начальную школу с дошкольным отделением в поселке Прииртышском Тобольского района, среднюю школу в селе Казанское Вагайского района, новый мост через реку Тенис в Викуловском районе и защебенить одну из жилых улиц в поселке Новоселезнево Казанского района.В правительстве региона РИА Новости пояснили, что сдача в эксплуатацию моста и дороги запланирована на 2022 год, школу в Вагайском районе строители возведут к 1 сентября 2023 года, а в Тобольском районе - к концу 2024 года.

https://ria.ru/20220323/bolnitsa-1779617840.html

https://ria.ru/20220323/vyzovy-1779577788.html

тобольский район

казанский район

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, александр моор, тобольский район, казанский район, тюменская область