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Оборонная стратегия крепче привяжет Европу к США, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.03.2022
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Оборонная стратегия крепче привяжет Европу к США, заявил Патрушев
Оборонная стратегия крепче привяжет Европу к США, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.03.2022
Оборонная стратегия крепче привяжет Европу к США, заявил Патрушев
Принятие оборонной стратегии Евросоюза приведет к созданию очередного придатка НАТО, который еще крепче привяжет Старый свет к американской "оборонке", считает... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:05
2022-03-29T15:58
россия
европа
нато
евросоюз
в мире
сша
николай патрушев
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Принятие оборонной стратегии Евросоюза приведет к созданию очередного придатка НАТО, который еще крепче привяжет Старый свет к американской "оборонке", считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Первая в истории Евросоюза общая оборонная стратегия была утверждена на прошлой неделе лидерами всех 27 государств ЕС. Она названа "Стратегическим компасом" и рассчитана на ближайшие пять-десять лет."Оборонная стратегия ЕС предполагает, в частности, увеличение военных расходов и формирование небольшого общеевропейского контингента в пять тысяч человек. Лидеры страны ЕС наивно полагают, что совершают движение в сторону так называемой стратегической автономии Европы. На деле же идет создание очередного придатка НАТО, через который Старый свет будет еще крепче привязан к американской "оборонке", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".Патрушев также подчеркнул, что с учётом "оголтелой русофобии" на Западе, центры кибербезопасности и реагирования на гибридные угрозы, решение о создании которых было принято на экстренном саммите НАТО, направят свою деятельность в первую очередь против России.По мнению Патрушева, европейцы понимают, что их же лидеры просто превращают свои страны в американские колонии."Одна из американских газет недавно провела опрос среди населения десяти стран, где размещены американские войска. При ответе на вопрос, способствует ли военное присутствие США в их регионе стабильности, граждане Германии, Японии и даже Польши особого энтузиазма не проявляли", - сказал секретарь Совбеза.Большинство немцев и японцев либо не соглашались, либо не высказывали никакого мнения, добавил Патрушев. "Казалось бы, поляки должны чуть ли не единогласно хвалить США. А между тем только около половины опрошенных одобряли американское присутствие", - отметил он.По мнению Патрушев, "самое страшное в том", что европейцы уже боятся отвечать на такие вопросы. "Потому что даже намек на несогласие с американской или антироссийской политикой может сделать из человека изгоя", - пояснил секретарь Совбеза."Не забывайте, что демонизация России на Западе ведется десятилетиями. Сейчас многие вспоминают о трагических событиях 1999 года, когда НАТО бомбила Югославию. В то же время тогда европейцам внушалось, что авиация России вот-вот в отместку за сербов разрушит европейские столицы", - отметил Патрушев.
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россия, европа, нато, евросоюз, в мире, сша, николай патрушев
14:05 29.03.2022 (обновлено: 15:58 29.03.2022)
 
Оборонная стратегия крепче привяжет Европу к США, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: оборонная стратегия крепче привяжет Европу к США

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Принятие оборонной стратегии Евросоюза приведет к созданию очередного придатка НАТО, который еще крепче привяжет Старый свет к американской "оборонке", считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Первая в истории Евросоюза общая оборонная стратегия была утверждена на прошлой неделе лидерами всех 27 государств ЕС. Она названа "Стратегическим компасом" и рассчитана на ближайшие пять-десять лет.
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"Оборонная стратегия ЕС предполагает, в частности, увеличение военных расходов и формирование небольшого общеевропейского контингента в пять тысяч человек. Лидеры страны ЕС наивно полагают, что совершают движение в сторону так называемой стратегической автономии Европы. На деле же идет создание очередного придатка НАТО, через который Старый свет будет еще крепче привязан к американской "оборонке", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
Патрушев также подчеркнул, что с учётом "оголтелой русофобии" на Западе, центры кибербезопасности и реагирования на гибридные угрозы, решение о создании которых было принято на экстренном саммите НАТО, направят свою деятельность в первую очередь против России.
По мнению Патрушева, европейцы понимают, что их же лидеры просто превращают свои страны в американские колонии.
"Одна из американских газет недавно провела опрос среди населения десяти стран, где размещены американские войска. При ответе на вопрос, способствует ли военное присутствие США в их регионе стабильности, граждане Германии, Японии и даже Польши особого энтузиазма не проявляли", - сказал секретарь Совбеза.
Большинство немцев и японцев либо не соглашались, либо не высказывали никакого мнения, добавил Патрушев. "Казалось бы, поляки должны чуть ли не единогласно хвалить США. А между тем только около половины опрошенных одобряли американское присутствие", - отметил он.
По мнению Патрушев, "самое страшное в том", что европейцы уже боятся отвечать на такие вопросы. "Потому что даже намек на несогласие с американской или антироссийской политикой может сделать из человека изгоя", - пояснил секретарь Совбеза.
"Не забывайте, что демонизация России на Западе ведется десятилетиями. Сейчас многие вспоминают о трагических событиях 1999 года, когда НАТО бомбила Югославию. В то же время тогда европейцам внушалось, что авиация России вот-вот в отместку за сербов разрушит европейские столицы", - отметил Патрушев.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 01:08
В Китае раскрыли противоречия США и Европы из-за Украины
 
РоссияЕвропаНАТОЕвросоюзВ миреСШАНиколай Патрушев
 
 
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