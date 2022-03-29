https://ria.ru/20220329/stankostroiteli-1780633394.html

Правительство поддержит российских станкостроителей

Правительство поддержит российских станкостроителей - РИА Новости, 29.03.2022

Правительство поддержит российских станкостроителей

Производители станков, металлообрабатывающего оборудования и устройств числового программного управления в РФ будут освобождены от казначейского сопровождения... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:01

2022-03-29T12:01

2022-03-29T12:01

экономика

михаил мишустин

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775879174_0:282:2965:1950_1920x0_80_0_0_960e8d320e31dd5f46977d38adbd920c.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Производители станков, металлообрабатывающего оборудования и устройств числового программного управления в РФ будут освобождены от казначейского сопровождения авансовых платежей в качестве господдержки в условиях санкций, говорится в сообщении на сайте правительства."Российские производители металлообрабатывающего оборудования и станков, устройств числового программного управления и отдельных видов инструментов будут освобождены от казначейского сопровождения авансовых платежей, предоставляемых им в рамках исполнения контрактов за счет государственных субсидий и бюджетных инвестиций. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - отмечается в сообщении.В кабмине напомнили, что предприятия, выпускающие важную для отечественной промышленности станкоинструментальную продукцию, столкнулись со сложностями из-за санкций.Исключение казначейского сопровождения из общей схемы финансирования позволит им быстрее привлекать средства для производства станков и отказаться от промежуточных кредитов, а также обеспечит соблюдение сроков исполнения обязательств, уверены в правительстве."Рассчитываем, что такая мера поможет обеспечить бесперебойную работу станкоинструментальной отрасли", - отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20220328/biznes-1780447102.html

https://ria.ru/20220326/mintsifry-1780242587.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, михаил мишустин, правительство рф