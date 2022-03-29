https://ria.ru/20220329/stankostroiteli-1780633394.html
Правительство поддержит российских станкостроителей
Правительство поддержит российских станкостроителей - РИА Новости, 29.03.2022
Правительство поддержит российских станкостроителей
Производители станков, металлообрабатывающего оборудования и устройств числового программного управления в РФ будут освобождены от казначейского сопровождения... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:01
2022-03-29T12:01
2022-03-29T12:01
экономика
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Производители станков, металлообрабатывающего оборудования и устройств числового программного управления в РФ будут освобождены от казначейского сопровождения авансовых платежей в качестве господдержки в условиях санкций, говорится в сообщении на сайте правительства."Российские производители металлообрабатывающего оборудования и станков, устройств числового программного управления и отдельных видов инструментов будут освобождены от казначейского сопровождения авансовых платежей, предоставляемых им в рамках исполнения контрактов за счет государственных субсидий и бюджетных инвестиций. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - отмечается в сообщении.В кабмине напомнили, что предприятия, выпускающие важную для отечественной промышленности станкоинструментальную продукцию, столкнулись со сложностями из-за санкций.Исключение казначейского сопровождения из общей схемы финансирования позволит им быстрее привлекать средства для производства станков и отказаться от промежуточных кредитов, а также обеспечит соблюдение сроков исполнения обязательств, уверены в правительстве."Рассчитываем, что такая мера поможет обеспечить бесперебойную работу станкоинструментальной отрасли", - отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20220328/biznes-1780447102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, михаил мишустин, правительство рф
Правительство поддержит российских станкостроителей
Правительство освободит станкостроителей от казначейского сопровождения авансовых платежей
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Производители станков, металлообрабатывающего оборудования и устройств числового программного управления в РФ будут освобождены от казначейского сопровождения авансовых платежей в качестве господдержки в условиях санкций, говорится в сообщении на сайте
правительства.
"Российские производители металлообрабатывающего оборудования и станков, устройств числового программного управления и отдельных видов инструментов будут освобождены от казначейского сопровождения авансовых платежей, предоставляемых им в рамках исполнения контрактов за счет государственных субсидий и бюджетных инвестиций. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", - отмечается в сообщении.
В кабмине напомнили, что предприятия, выпускающие важную для отечественной промышленности станкоинструментальную продукцию, столкнулись со сложностями из-за санкций.
Исключение казначейского сопровождения из общей схемы финансирования позволит им быстрее привлекать средства для производства станков и отказаться от промежуточных кредитов, а также обеспечит соблюдение сроков исполнения обязательств, уверены в правительстве.
"Рассчитываем, что такая мера поможет обеспечить бесперебойную работу станкоинструментальной отрасли", - отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.