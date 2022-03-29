https://ria.ru/20220329/spetsoperatsiya-1780649650.html
Песков заявил о росте уровня поддержки российской спецоперации на Украине
Песков заявил о росте уровня поддержки российской спецоперации на Украине - РИА Новости, 29.03.2022
Песков заявил о росте уровня поддержки российской спецоперации на Украине
Уровень поддержки военной спецоперации на Украине растет среди граждан РФ, и это реалии, которые демонстрируют абсолютную поддержку населением президента России РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:51
2022-03-29T12:51
2022-03-29T12:51
обострение ситуации в днр и лнр
фонд "общественное мнение"
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уровень поддержки военной спецоперации на Украине растет среди граждан РФ, и это реалии, которые демонстрируют абсолютную поддержку населением президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами во вторник.Ранее Фонд "Общественное мнение" опубликовал исследование, согласно которому число россиян, поддерживающих спецоперацию, выросло с конца февраля с 65% до 73%. Песков заявил, что растущая поддержка населения чувствуется."Все социологические организации, которые измерениями социологическими занимаются, они все констатируют достаточно беспрецедентный рост поддержки президента, поддержки правительства и поддержки специальной военной операции. Это факт, эта поддержка чувствуется, и действительно уровень поддержки растет. Да, это наши реалии, и это реалии, которые демонстрируют, что действительно президент опирается на абсолютную поддержку президента России", - сказал Песков.Песков отметил, что рейтинги никогда не были первоочередным фактором для Путина."Для него главным фактором были реальная работа и результаты этой реальной работы, которые должны выражаться в повышении благосостояния граждан, в развитии экономики, социальной сферы, укреплении безопасности страны. Вот, что является главным и первоочередным для главы государства. Все остальное носит второстепенный характер. Хотя достигать всех этих целей без поддержки людей невозможно. Слава богу эта поддержка на высочайшем уровне сейчас есть", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20220326/podderzhka-1780262502.html
https://ria.ru/20220326/kipr-1780256531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "общественное мнение", ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, в мире, украина, россия
Песков заявил о росте уровня поддержки российской спецоперации на Украине
Пресс-секретарь Песков заявил о росте уровня поддержки российской спецоперации на Украине
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уровень поддержки военной спецоперации на Украине растет среди граждан РФ, и это реалии, которые демонстрируют абсолютную поддержку населением президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами во вторник.
Ранее Фонд "Общественное мнение"
опубликовал исследование, согласно которому число россиян, поддерживающих спецоперацию, выросло с конца февраля с 65% до 73%. Песков заявил, что растущая поддержка населения чувствуется.
"Все социологические организации, которые измерениями социологическими занимаются, они все констатируют достаточно беспрецедентный рост поддержки президента, поддержки правительства и поддержки специальной военной операции. Это факт, эта поддержка чувствуется, и действительно уровень поддержки растет. Да, это наши реалии, и это реалии, которые демонстрируют, что действительно президент опирается на абсолютную поддержку президента России", - сказал Песков.
Песков отметил, что рейтинги никогда не были первоочередным фактором для Путина.
"Для него главным фактором были реальная работа и результаты этой реальной работы, которые должны выражаться в повышении благосостояния граждан, в развитии экономики, социальной сферы, укреплении безопасности страны. Вот, что является главным и первоочередным для главы государства. Все остальное носит второстепенный характер. Хотя достигать всех этих целей без поддержки людей невозможно. Слава богу эта поддержка на высочайшем уровне сейчас есть", - подчеркнул Песков.