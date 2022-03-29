https://ria.ru/20220329/spetsoperatsiya-1780646577.html
Целью спецоперации на Украине является денацификация, напомнил Песков
Целью спецоперации на Украине является денацификация, напомнил Песков - РИА Новости, 29.03.2022
Целью спецоперации на Украине является денацификация, напомнил Песков
Денацификация является одной из целей специальной операции РФ на Украине, и она продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:44
2022-03-29T12:44
2022-03-29T13:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Денацификация является одной из целей специальной операции РФ на Украине, и она продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Специальная военная операция, а денацификация является одной из целей этой операции, она продолжается", - сказал Песков журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220322/denatsifikatsiya-1779524217.html
https://ria.ru/20220318/medinskiy-1778934668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
12:44 29.03.2022 (обновлено: 13:02 29.03.2022)
Целью спецоперации на Украине является денацификация, напомнил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: целью спецоперации на Украине является денацификация