https://ria.ru/20220329/spasateli-1780705199.html

Ежегодная переподготовка водолазов-спасателей стартовала в Москве

Ежегодная переподготовка водолазов-спасателей стартовала в Москве - РИА Новости, 29.03.2022

Ежегодная переподготовка водолазов-спасателей стартовала в Москве

Ежегодная переподготовка водолазов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах стартовала в Москве, в сборах участвуют более 400... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:04

2022-03-29T16:04

2022-03-29T16:08

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ежегодная переподготовка водолазов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах стартовала в Москве, в сборах участвуют более 400 специалистов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что с помощью тестов и задач квалификационная комиссия проверяет теоретические знания спасателей. Практические навыки отрабатываются на акватории: в 20 метрах от берега на дно погружается манекен с закрепленными на нем поплавками. Водолаз должен спуститься под воду, следуя сигналам руководителя водолазного спуска, выйти в заданный район, обнаружить манекен, срезать поплавки и поднять на поверхность условного пострадавшего. На выполнение задачи – не более 15 минут.Участники сборов, успешно выполнившие все задания, допускаются к работе на водных объектах.В комплексе городского хозяйства напомнили, что безопасность горожан на водных объектах круглый год обеспечивают 25 поисково-спасательных станций. На вооружении специалистов – более 180 плавательных средств и подвижные спасательные посты на базе автомобилей повышенной проходимости.

https://ria.ru/20220319/motospasateli-1779277225.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва