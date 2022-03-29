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Ежегодная переподготовка водолазов-спасателей стартовала в Москве - РИА Новости, 29.03.2022
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Ежегодная переподготовка водолазов-спасателей стартовала в Москве
Ежегодная переподготовка водолазов-спасателей стартовала в Москве - РИА Новости, 29.03.2022
Ежегодная переподготовка водолазов-спасателей стартовала в Москве
Ежегодная переподготовка водолазов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах стартовала в Москве, в сборах участвуют более 400... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:04
2022-03-29T16:08
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ежегодная переподготовка водолазов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах стартовала в Москве, в сборах участвуют более 400 специалистов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что с помощью тестов и задач квалификационная комиссия проверяет теоретические знания спасателей. Практические навыки отрабатываются на акватории: в 20 метрах от берега на дно погружается манекен с закрепленными на нем поплавками. Водолаз должен спуститься под воду, следуя сигналам руководителя водолазного спуска, выйти в заданный район, обнаружить манекен, срезать поплавки и поднять на поверхность условного пострадавшего. На выполнение задачи – не более 15 минут.Участники сборов, успешно выполнившие все задания, допускаются к работе на водных объектах.В комплексе городского хозяйства напомнили, что безопасность горожан на водных объектах круглый год обеспечивают 25 поисково-спасательных станций. На вооружении специалистов – более 180 плавательных средств и подвижные спасательные посты на базе автомобилей повышенной проходимости.
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городское хозяйство москвы, москва
16:04 29.03.2022 (обновлено: 16:08 29.03.2022)
 

Ежегодная переподготовка водолазов-спасателей стартовала в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВодолазное обследование пляжа в Серебряном Бору
Водолазное обследование пляжа в Серебряном Бору - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Водолазное обследование пляжа в Серебряном Бору. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ежегодная переподготовка водолазов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах стартовала в Москве, в сборах участвуют более 400 специалистов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Стартовала ежегодная переподготовка водолазов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Водолазные сборы проходят на поисково-спасательной станции "Левобережная". В них участвуют более 400 специалистов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью тестов и задач квалификационная комиссия проверяет теоретические знания спасателей. Практические навыки отрабатываются на акватории: в 20 метрах от берега на дно погружается манекен с закрепленными на нем поплавками. Водолаз должен спуститься под воду, следуя сигналам руководителя водолазного спуска, выйти в заданный район, обнаружить манекен, срезать поплавки и поднять на поверхность условного пострадавшего. На выполнение задачи – не более 15 минут.
Участники сборов, успешно выполнившие все задания, допускаются к работе на водных объектах.
В комплексе городского хозяйства напомнили, что безопасность горожан на водных объектах круглый год обеспечивают 25 поисково-спасательных станций. На вооружении специалистов – более 180 плавательных средств и подвижные спасательные посты на базе автомобилей повышенной проходимости.
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