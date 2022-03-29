https://ria.ru/20220329/soyuzniki-1780543334.html

"Отбросить сантименты". Отвернутся ли от Москвы экономические союзники

"Отбросить сантименты". Отвернутся ли от Москвы экономические союзники - РИА Новости, 29.03.2022

"Отбросить сантименты". Отвернутся ли от Москвы экономические союзники

Антироссийские санкции рикошетом ударили по всему постсоветскому пространству. Больше десяти лет назад Россия, Белоруссия и Казахстан, избавив друг друга от... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T08:00

2022-03-29T08:00

2022-03-29T08:01

экономика

никол пашинян

касым-жомарт токаев

садыр жапаров

грузия

россия

армения

институт стран снг

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Дарья Зеленская. Антироссийские санкции рикошетом ударили по всему постсоветскому пространству. Больше десяти лет назад Россия, Белоруссия и Казахстан, избавив друг друга от дополнительных пошлин на товары, объединились в Таможенный союз. Позже его переименовали в ЕАЭС — присоединились еще Армения и Киргизия. Сегодня евразийское партнерство проходит проверку на прочность. Переживет ли организация геополитический кризис, разбиралось РИА Новости.Казахстанский бизнес считает убыткиСомнения в целесообразности экономического объединения казахстанские бизнесмены высказывали не раз. А теперь, когда Москва и Минск под санкциями, заговорили об этом еще громче.Многих давно беспокоит распределение сумм таможенных платежей при импорте из третьих стран. Еще в 2010-м участники союза договорились собирать эти суммы, а затем распределять по бюджетам. Поскольку самый большой импорт шел через Россию, ей отходило 85,3 процента платежей, Казахстану — 7,1, Белоруссия получала — 4,5, Армения и Киргизия — чуть больше процента.Председатель Союза промышленников и предпринимателей ISKERMEN Тимур Жаркенов объяснил на конкретном примере: Панфиловский район в Алма-Атинской области — на границе с Китаем. Хотя через таможенный пункт проходит огромное количество денег, сама область — достаточно бедная."Это очень большой, промышленно развитый регион. По его территории пролегает транспортный коридор "Западная Европа — Западный Китай". Львиная часть платежей, которые взимают на пропускном пункте "Хоргос", оседают не в республиканском бюджете, а уходят в экономику России. Сама область просто убитая, дороги в ужасном состоянии. Хотя только один "Хоргос" мог сделать весь район золотым и всех прокормить", — считает Жаркенов.По его мнению, казахстанские власти должны добиться пересмотра нормативов: "Нужно тщательно взвесить все за и против, трезво оценить ситуацию с учетом интересов Казахстана. Мы — партнер, самостоятельное государство и получаем очень много негатива из-за обстановки в России. Нам важно самим не попасть под санкции. Тут нужно мыслить прагматично и отбросить все сантименты".Казахстан экспортирует в Россию железные руды, продукты неорганической химии, пищевую и сельскохозяйственную продукцию. При этом почти 70 процентов всех товаров закупает в России — бумагу, древесину, промышленное и бытовое оборудование.Впрочем, недовольство бизнеса пока не выходит на уровень правительства. Президент Касым-Жомарт Токаев готов взаимодействовать в рамках ЕАЭС, чтобы справиться с кризисом. "Следует создать рабочую группу для оценки рисков и выработки экономических мер, направленных на смягчение негативных последствий", — отметил он на встрече с главами правительств экономического союза.Киргизия смотрит на "старшего брата"В Киргизии некоторые предприниматели разделяют казахстанские настроения: Россия и Белоруссия практически в изоляции, а значит, их долю в процентном соотношении таможенных пошлин необходимо пересмотреть. "У нас есть люди, настроенные против Таможенного союза. Они проводят митинги около посольства России. Но есть и пророссийская часть, которая организовывает собственные акции. Мы видим, что общество крайне поляризуется", — говорит политолог из Бишкека Марс Сариев.Одно из главных преимуществ ЕАЭС — трудовым мигрантам не нужно оформлять патент для работы в российских городах. Сегодня треть ВВП Киргизии составляют денежные переводы гастарбайтеров. Некоторые из них уже получили российское гражданство."Ситуация не очень хорошая, — продолжает Сариев. — Власти заняли нейтральную позицию по событиям на Украине, опасаясь, что Россия может выслать наших граждан, которые дают существенную подпитку бюджету. С другой стороны, киргизское общество во многом сформировано Западом, что заставляет руководство оглядываться на европейские страны. Сейчас Киргизия внимательно наблюдает за процессами, которые инициирует Казахстан, и если они решат выйти из ЕАЭС, то последует их примеру".В основном Киргизия экспортирует в Россию продукцию сельского хозяйства, овощи, фрукты, молочные продукты и текстиль. Закупает — нефтепродукты, древесину, масло, злаки и готовые продукты из зерна. Именно поэтому рост цен на российском рынке мгновенно отразился на Бишкеке.Пока власти пытаются контролировать ценообразование в ручном режиме. Но если ситуация в ближайшее время не разрешится, это подтолкнет республику к выходу из ЕАЭС в пользу частичной интеграции с западными государствами, считает Сариев."Важно развивать как диалоговый формат сотрудничества, так и торгово-экономические отношения с третьими странами путем подписания торговых соглашений с целью выхода на новые перспективные рынки, включающие страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона, Северной Африки, а также Латиноамериканского континента", — заявил президент Садыр Жапаров в обращении к главам государств — членов ЕАЭС.Безопасность важнее экономикиАрмения долгое время была фактически в торговой блокаде. Между Стамбулом, Баку и Тбилиси строили инфраструктурные проекты, Ереван наблюдал со стороны. После того как в 2015-м страна вступила в ЕАЭС, перед ней открылся огромный рынок сбыта.Основной экспорт Армении — медная руда, золото, табак, ферросплавы, алмазы и продовольствие. Около 28 процентов товаров, произведенных в республике, закупает Россия, а Ереван импортирует российские нефть и газ. Найти альтернативу этому сотрудничеству сложно. Границы Азербайджана и Турции для Еревана закрыты, а потенциал транспортного пути Грузии не бесконечен."Санкции против России в среднесрочной перспективе негативно отразятся на республике. Между странами достаточно глубокое сотрудничество, и Армении будет очень сложно переориентироваться на другие рынки. Ситуация серьезная еще и с точки зрения возврата домой трудовых мигрантов не только из России, но и с Украины", — поясняет глава армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.Зависимость Армении от России в большей степени не экономическая, а военная. В Нагорном Карабахе — российские миротворцы, которые обеспечивают безопасность в регионе. "И с этой точки зрения понятно, что Россия сохраняет свое положение в качестве основного политического союзника", — указывает Маркаров.Учитывая эти факторы, в Армении крайне непопулярно мнение о пересмотре ЕАЭС, а тем более выхода из структуры. "Очевидно, что мы переживаем очень чувствительный период, чувствительные геополитические тектонические изменения, и в этом контексте, конечно же, Евразийский экономический союз — это важный формат для развития наших экономик", — отмечал премьер-министр Никол Пашинян.ЕАЭС переходит на рублиГлава Минэкономразвития России Максим Решетников ранее сообщал, что при таможенных расчетах страны ЕАЭС перейдут на национальные валюты, однако основной объем будет в рублях. Отношение к этому в республиках неоднозначное."Примерно треть ВВП Киргизии составляют переводы мигрантов. Они шли в долларовом эквиваленте. Теперь в стране окажется рублевая масса, с которой нужно что-то делать. Разумно тратить ее в России. Страны Центральной Азии начнут искать конкретный спрос, и, скорее всего, это будут крупы, масло, сахар, рыба, одежда. Если раньше вся Центральная Азия на 99 процентов потребляла продукцию китайского и турецкого производства, то теперь это будет невыгодно", — объясняет политолог Денис Бердаков.Он приводит в пример Узбекистан, который полностью наладил выпуск одежды: "Если они смогли, думаю, у нас всех вместе получится запустить производство по целому ряду позиций".А Казахстан в условиях санкционного давления на Россию и Белоруссию и вовсе мог бы выступить в качестве торгового мостика между Москвой и Западом. Например, после присоединения Крыма к России в 2014-м эту роль взял на себя Минск, получив немалые выгоды."Казахстанский бизнес должен руками и ногами держаться за ЕАЭС, поскольку сейчас образовалась ниша для поставки товаров и экономической активности. Выход из союза ударит по экономике гораздо сильнее, чем нынешнее эхо антироссийских санкций", — уверен доцент базовой кафедры евразийской экономической интеграции ИПиНБ РАНХиГС при президенте России Сергей Рекеда.Евразийский союз действительно строился вокруг экономики России. И как только Москва столкнулась с проблемами, это отразилось и на остальных. Но было бы несправедливо говорить, что объединение убыточно — за время его существования все государства заметно расширили торговые возможности, наращивая прибыль. И если страны объединят усилия и будут действовать сообща, то Евразийский союз станет сильной структурой, как и задумывалось изначально. Пока, во всяком случае на официальном уровне, все участники ЕАЭС это хорошо понимают.

https://ria.ru/20220327/karabakh-1780358688.html

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html

грузия

россия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, никол пашинян, касым-жомарт токаев, садыр жапаров, грузия, россия, армения, институт стран снг, евразийский союз, таможенный союз, санкции