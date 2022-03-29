https://ria.ru/20220329/sovfed-1780709000.html

Россия может противостоять Западу в военном плане, заявили в Совфеде

Россия может противостоять Западу в военном плане, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.03.2022

Россия может противостоять Западу в военном плане, заявили в Совфеде

Россия однозначно может противостоять вызовам Запада в военно-техническом плане и с точки зрения ресурсного обеспечения суверенитета, заявил глава комиссии... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:20

2022-03-29T16:20

2022-03-29T16:23

безопасность

андрей климов

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия однозначно может противостоять вызовам Запада в военно-техническом плане и с точки зрения ресурсного обеспечения суверенитета, заявил глава комиссии Совета Федерации по госсуверенитету Андрей Климов."Сегодняшнее заседание комиссии мы посвятили одной из важнейших для России тем – актуальным вопросам обеспечения государственного суверенитета в кардинально меняющихся внешних условиях объявленной нам Западом тотальной войны. Очевидно, что в военно-техническом плане и с точки зрения ресурсного обеспечения отечественного суверенитета наши возможности однозначно способны противостоять существующим вызовам", - сказал он, открывая заседание комиссии.

https://ria.ru/20220324/medinskiy-1779803336.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, андрей климов, россия