16:20 29.03.2022 (обновлено: 16:23 29.03.2022)
Россия может противостоять Западу в военном плане, заявили в Совфеде
Сенатор Климов заявил, что Россия может противостоять Западу в военно-техническом плане
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава комиссии Совета Федерации по госсуверенитету Андрей Климов
Глава комиссии Совета Федерации по госсуверенитету Андрей Климов. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия однозначно может противостоять вызовам Запада в военно-техническом плане и с точки зрения ресурсного обеспечения суверенитета, заявил глава комиссии Совета Федерации по госсуверенитету Андрей Климов.
"Сегодняшнее заседание комиссии мы посвятили одной из важнейших для России тем – актуальным вопросам обеспечения государственного суверенитета в кардинально меняющихся внешних условиях объявленной нам Западом тотальной войны. Очевидно, что в военно-техническом плане и с точки зрения ресурсного обеспечения отечественного суверенитета наши возможности однозначно способны противостоять существующим вызовам", - сказал он, открывая заседание комиссии.
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