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Россия может противостоять Западу в военном плане, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.03.2022
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Россия может противостоять Западу в военном плане, заявили в Совфеде
Россия может противостоять Западу в военном плане, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.03.2022
Россия может противостоять Западу в военном плане, заявили в Совфеде
Россия однозначно может противостоять вызовам Запада в военно-техническом плане и с точки зрения ресурсного обеспечения суверенитета, заявил глава комиссии... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:20
2022-03-29T16:23
безопасность
андрей климов
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия однозначно может противостоять вызовам Запада в военно-техническом плане и с точки зрения ресурсного обеспечения суверенитета, заявил глава комиссии Совета Федерации по госсуверенитету Андрей Климов."Сегодняшнее заседание комиссии мы посвятили одной из важнейших для России тем – актуальным вопросам обеспечения государственного суверенитета в кардинально меняющихся внешних условиях объявленной нам Западом тотальной войны. Очевидно, что в военно-техническом плане и с точки зрения ресурсного обеспечения отечественного суверенитета наши возможности однозначно способны противостоять существующим вызовам", - сказал он, открывая заседание комиссии.
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безопасность, андрей климов, россия
16:20 29.03.2022 (обновлено: 16:23 29.03.2022)
 
Россия может противостоять Западу в военном плане, заявили в Совфеде

Сенатор Климов заявил, что Россия может противостоять Западу в военно-техническом плане

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава комиссии Совета Федерации по госсуверенитету Андрей Климов
Глава комиссии Совета Федерации по госсуверенитету Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава комиссии Совета Федерации по госсуверенитету Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия однозначно может противостоять вызовам Запада в военно-техническом плане и с точки зрения ресурсного обеспечения суверенитета, заявил глава комиссии Совета Федерации по госсуверенитету Андрей Климов.
"Сегодняшнее заседание комиссии мы посвятили одной из важнейших для России тем – актуальным вопросам обеспечения государственного суверенитета в кардинально меняющихся внешних условиях объявленной нам Западом тотальной войны. Очевидно, что в военно-техническом плане и с точки зрения ресурсного обеспечения отечественного суверенитета наши возможности однозначно способны противостоять существующим вызовам", - сказал он, открывая заседание комиссии.
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